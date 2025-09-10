'Bahar' dizisi 49. bölümde neler oldu?

SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.
Bahar’ın nehirde kürek çektiği ve fırtınalara göğüs gererken hissettiklerini dile getirdiği sahneyle başlayan bölüm, onun içten sözleriyle izleyicileri derinden etkiledi. Timur’un ölümünün ardından geçen günlerde Bahar, çocuklarının kayıplarına rağmen yeniden umutla bakabilmeleri için uğraştı. Herkes yaralarını sarmaya ve yeniden güç bulmaya çalışırken kimisi toparlanmayı başardı, kimisi ise hala mücadele etti.
Bu süreçte hastanede de yeni dönem başladı. Harun ve Maral’ın gelişi hastaneye yeni bir soluk getirdi. Harun, ilk gününde hasta kılığına girerek asistanlara ders niteliğinde bir sınav yaşattı. Bahar, geçmişten tanıdığı Harun’un sert ve alaycı tavırlarıyla karşılaştı.
Evren ise Naz’ın hamile olduğunu öğrenince sarsıldı. Evde Bahar’ın çocuklarıyla yaşadığı iniş çıkışlar, kaybın herkeste farklı izler bıraktığını hatırlattı. Yemek masasında Uras’ın kardeşi Umay’a öfkeyle çıkışı aileyi derinden yaraladı. Bahar ise ailesini ayakta tutabilmek için tüm gücüyle herkese tutunmaya çalıştı.