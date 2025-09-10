'Bahar' dizisi 49. bölümde neler oldu?

Bahar’ın nehirde kürek çektiği ve fırtınalara göğüs gererken hissettiklerini dile getirdiği sahneyle başlayan bölüm, onun içten sözleriyle izleyicileri derinden etkiledi. Timur’un ölümünün ardından geçen günlerde Bahar, çocuklarının kayıplarına rağmen yeniden umutla bakabilmeleri için uğraştı. Herkes yaralarını sarmaya ve yeniden güç bulmaya çalışırken kimisi toparlanmayı başardı, kimisi ise hala mücadele etti.