'Bahar' dizisi final mi yapacak?

Başrollerinde Demet Evgar’ın yer aldığı, salı akşamları Show TV’de ekranlara gelen Bahar dizisi final kararı aldı.

Dizinin resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Bahar’ın vedasına son 2 bölüm” ifadelerine yer verilerek final kararı resmen duyuruldu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bahar dizisinin yayın günü değişmişti ve salı akşamları artık yeni dizi Rüya Gibi'nin yayınlanacağı duyurulmuştu. Bahar’ın yeni bölümü Pazar gününe çekilirken, Rüya Gibinin ise Salı akşamı izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.

BAHAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı bir araya getiren MF Yapım imzalı Bahar, 64. bölümde final yapacak. Sezon başında beklenmedik bir reyting yükselişi yaşanmazsa, dizinin yılbaşı öncesinde ekrana veda etmesi planlanıyor.

