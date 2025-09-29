Bahar dizisinin 52. bölümünden 2. fragman yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Gerilimin ve duygunun iç içe geçtiği yeni bölümde, izleyici soluksuz bir hikayeye tanıklık ediyor.
Hastaneye gelen beklenmedik bir vaka, Bahar ve Evren’in hayatlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu olay, ikiliyi hem geçmişle hem de kalplerinin derinliklerinde bastırdıkları duygularla yüzleşmeye zorluyor. Her biri kendi iç hesaplaşmasını yaşarken, bu karşılaşma onların yolculuğunu hiç tahmin etmedikleri bir noktaya taşıyor.
Diğer yandan, Uras ile Seren’in evliliklerinde ipler artık kopma noktasına geliyor. Uras, duygusal bir boşluk anında kendini başka birinin kollarında buluyor. Bu ihanete tanık olan Seren’in dünyası bir anda yıkılıyor.
Hayatının en zor anlarını yaşayan Seren, ayakta kalmakta zorlanırken yaşadığı ani kaza, yalnızca onun değil, çevresindekilerin de yüreğini ağzına getiriyor.