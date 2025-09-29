Bahar dizisinin 52. bölümünden 2. fragman yayınlandı

Hastaneye gelen beklenmedik bir vaka, Bahar ve Evren’in hayatlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu olay, ikiliyi hem geçmişle hem de kalplerinin derinliklerinde bastırdıkları duygularla yüzleşmeye zorluyor. Her biri kendi iç hesaplaşmasını yaşarken, bu karşılaşma onların yolculuğunu hiç tahmin etmedikleri bir noktaya taşıyor.