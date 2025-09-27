Bahar dizisinin 52. bölümünden yeni fragman yayınlandı

1 / 6
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 52. bölümünden yeni fragman geldi.
Dizinin yeni fragmanında hem hastaneyi hem de aile içindeki dengeleri altüst eden gelişmelerin yaşandığı dikkat çekiyor.
Fragmanda hastanenin dört bir yanı Bahar ve Harun hakkındaki dedikodularla çalkalanırken, doktorlar daha önce benzeri görülmemiş vakalarla mücadele ediyor.
Tam her şey yolunda giderken Seren’in yaşadığı sarsıcı olay herkesi derinden etkiliyor. Boşanma kararı alan Uras ve Seren için bu gelişme, sınavlarını bambaşka bir noktaya taşıdı. Seren’in hayata tutunma mücadelesi karşısında kapıda herkes gibi endişeyle bekleyen Uras da en zor anlarından birini yaşıyor.