Bahar dizisinin 52. bölümünden yeni fragman yayınlandı

Tam her şey yolunda giderken Seren’in yaşadığı sarsıcı olay herkesi derinden etkiliyor. Boşanma kararı alan Uras ve Seren için bu gelişme, sınavlarını bambaşka bir noktaya taşıdı. Seren’in hayata tutunma mücadelesi karşısında kapıda herkes gibi endişeyle bekleyen Uras da en zor anlarından birini yaşıyor.