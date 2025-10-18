Bahar dizisinin 55. bölümünden fragman geldi

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Seren’in büyük yüzleşmesinden sonra Bahar oğlu için üzülse de Seren’in yanında olmaya devam eder. Hastanede neler olduğu merak edilirken Harun, Maral ve Uras’ın durumunu gizlemeye çalışır.
Çünkü Maral’la arasında asistan-hoca ilişkisinden fazlası vardır. Evren, bir hastası sayesinde kendi korkularıyla yüzleşir ve artık babalık konusunda kesin bir karara varır.
Uras, Seren’e kendini affettirmeye çalışırken Bahar’dan destek bekler. Bahar oğluyla Seren arasında kalsa da yine Seren’i seçer. Ancak Seren’in intikamı için atacağı bir sonraki adım, Bahar’ı büyük bir açmaza sürükler. Bahar oğlunun geleceğini korumayı mı, doğru bildiğinden vazgeçmeden Seren’in yanında olmayı mı seçecektir?
Bahar 55. Bölüm 1. Fragman