Bahar dizisinin 55. bölümünden fragman geldi

Uras, Seren’e kendini affettirmeye çalışırken Bahar’dan destek bekler. Bahar oğluyla Seren arasında kalsa da yine Seren’i seçer. Ancak Seren’in intikamı için atacağı bir sonraki adım, Bahar’ı büyük bir açmaza sürükler. Bahar oğlunun geleceğini korumayı mı, doğru bildiğinden vazgeçmeden Seren’in yanında olmayı mı seçecektir?