Bahar dizisinin 57. bölüm fragmanı yayınlandı: Bizden ne saklıyorsunuz?

Tanıtımda, Umay ve Parla'nın başına gelenler tüm aileyi derin bir endişeye sürüklüyor ancak Parla o gece gerçekte ne yaşandığını kimseyle paylaşmak istemiyor. Umay başlarına gelenleri anlatıp ailesine sığınmak istese de Parla, yaşadıklarının sebebini açıklamaktan korkuyor ve destek bulamama korkusu her şeyi açıklamanın önünde büyük bir duvar oluyor. Bahar, kızı için endişelenirken, onların bir şeyler sakladığından şüphelenmeye başlıyor.