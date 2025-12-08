'Bahar' dizisinin 62. bölüm fragmanı yayınlandı

BAHAR 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar'ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin'in ölümcül hastalığını öğrenir.