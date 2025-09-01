'Bahar' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı mı?

İzlenme rekorları kıran ve ilk iki sezonuyla adından sıkça söz ettiren "Bahar" dizisi, üçüncü sezon çekimlerine başladı. MF Yapım imzalı sevilen dizi, tüm hazırlıklarını tamamlayarak dün itibarıyla setlere döndü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye bu sezon iki oyuncu daha dahil oldu. Mert Turak, Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat verecek. Oyuncu Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle Bahar evrenine dahil olacak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Bahar dizisinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi ünlü isimler yer alıyor.