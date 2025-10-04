Bahar'ın 53. bölümünden ilk fragman yayınlandı

Uras’ın sözleriyle sarsılan Seren, zihninde beliren kırıntılarla kazanın ardındaki sırları sorgulamaya başlıyor. Gerçeklerden kaçmaya çalışan Uras, bir yandan Seren’in sorularıyla yüzleşirken diğer yandan Maral’a ondan uzak durması için uyarıda bulunuyor. Dudakları bunu kabul etse de Maral’ın gözlerindeki anlam, olacaklara dair beklentiyi yükseltiyor.