Bahar'ın 53. bölümünden ilk fragman yayınlandı
SHOW TV'nin merakla takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 53. bölümünden ilk fragman yayınlandı. 'Bahar'ın yeni bölümünde Seren, kazanın ardından geçmişine dair hatırlayamadıklarıyla sınanıyor...
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
Tanıtımda, Seren kazanın ardından geçmişine dair hatırlayamadıklarıyla sınanırken, Bahar ve Uras ona başına gelenleri açıklamaya karar veriyor.
Uras’ın sözleriyle sarsılan Seren, zihninde beliren kırıntılarla kazanın ardındaki sırları sorgulamaya başlıyor. Gerçeklerden kaçmaya çalışan Uras, bir yandan Seren’in sorularıyla yüzleşirken diğer yandan Maral’a ondan uzak durması için uyarıda bulunuyor. Dudakları bunu kabul etse de Maral’ın gözlerindeki anlam, olacaklara dair beklentiyi yükseltiyor.
Tanıtımın finalinde ise Uras’ın hastanede camdan dışarı itildiği anlar nefesleri keserken, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair heyecan doruğa çıkıyor.