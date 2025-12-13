Bahar'ın 62. bölümünden yeni fragman: Tanıştırayım, karım Maral Yavuzoğlu
SHOW TV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', merakla beklenen yeni bölüm öncesinde heyecanı doruğa çıkardı. Dizinin izleyicileri şaşırtacak gelişmeleri barındıran ikinci tanıtımı yayınlandı.
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 62'nci bölüm fragmanı...
Tanıtımda yürekleri korkutan patlamanın ardından herkes çok etkilenirken, Evren ve Bahar bu tehlikeden sonra birbirlerine daha sıkı sarılmaya karar veriyor.
Bahar, oğlunu bu karardan döndürmeye çalışsa da, Maral ve Aziz Uras’ın eve karı koca olarak gelmeleri Bahar’ı derinden etkiliyor.