Bahar'ın 62. bölümünden yeni fragman: Tanıştırayım, karım Maral Yavuzoğlu

SHOW TV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', merakla beklenen yeni bölüm öncesinde heyecanı doruğa çıkardı. Dizinin izleyicileri şaşırtacak gelişmeleri barındıran ikinci tanıtımı yayınlandı.

1 / 6
Bahar'ın 62. bölümünden yeni fragman: Tanıştırayım, karım Maral Yavuzoğlu - Resim : 1

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

 

2 / 6
Bahar'ın 62. bölümünden yeni fragman: Tanıştırayım, karım Maral Yavuzoğlu - Resim : 2

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 62'nci bölüm fragmanı...

3 / 6
Bahar'ın 62. bölümünden yeni fragman: Tanıştırayım, karım Maral Yavuzoğlu - Resim : 3

Tanıtımda yürekleri korkutan patlamanın ardından herkes çok etkilenirken, Evren ve Bahar bu tehlikeden sonra birbirlerine daha sıkı sarılmaya karar veriyor.

4 / 6
Bahar'ın 62. bölümünden yeni fragman: Tanıştırayım, karım Maral Yavuzoğlu - Resim : 4

Bahar, oğlunu bu karardan döndürmeye çalışsa da, Maral ve Aziz Uras’ın eve karı koca olarak gelmeleri Bahar’ı derinden etkiliyor.