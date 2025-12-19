'Bahar'ın 63. bölümünden ilk fragman yayınlandı

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar sevdiği adamı kaybetme korkusuyla büyük bir duygusal sınavdan geçiyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 63. bölüm tanıtımı...

63. BÖLÜMDE NELER BEKLİYOR?

Tanıtımda Harun’un Çağla’ya çıkma teklifi etmesi herkesi şaşırtırken Bahar, Evren ve Maral bu durumu ti’ye almaktan kendilerini alamıyor. Ancak Harun’la yaptığı konuşmada Evren, artık iyice yorulduğunu fark ederek içindekileri ilk kez açıkça paylaşıyor. Evren’in gitme kararını öğrenen Çağla ise bu sarsıcı haberi Bahar’la paylaşıyor. Duydukları karşısında büyük bir panik yaşayan Bahar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Sevdiği adamı kaybetme korkusuyla yüzleşen Bahar, Evren’i durdurmak için harekete mi geçecek, yoksa bu gidişi kabullenmek zorunda mı kalacaktır? Yeni bölümde duygular iyice derinleşirken, ilişkiler de önemli bir sınavdan geçecektir.