Barbie filmindeki "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) satışa çıktı
Barbie filminde "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) adını taşıyan karakterden esinlenilerek yaratılan oyuncak bebek satışa çıktı.
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filmi, gişede 1 milyar 31 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Ünlü oyuncak şirketi Mattel, filmdeki 'Tuhaf Barbie'den ilham alarak yarattığı Barbie'yi tanıttı.
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TUHAF BARBIE SATIŞA ÇIKTI
Ünlü oyuncak şirketi yeni bir Barbie bebek çıkardı. Filmde "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) adını taşıyan karakterden esinlenilerek yaratılan oyuncak bebek satışa çıktı.
Filmde Tuhaf Barbie'yi Kate MicKinnon canlandırıyor. Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor.