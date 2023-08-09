Barbie filmindeki "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) satışa çıktı

Barbie filminde "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) adını taşıyan karakterden esinlenilerek yaratılan oyuncak bebek satışa çıktı.

Barbie filmindeki

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filmi, gişede 1 milyar 31 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Ünlü oyuncak şirketi Mattel, filmdeki 'Tuhaf Barbie'den ilham alarak yarattığı Barbie'yi tanıttı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbie (@barbie)'in paylaştığı bir gönderi

TUHAF BARBIE SATIŞA ÇIKTI

Ünlü oyuncak şirketi yeni bir Barbie bebek çıkardı. Filmde "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) adını taşıyan karakterden esinlenilerek yaratılan oyuncak bebek satışa çıktı.

Filmde Tuhaf Barbie'yi Kate MicKinnon canlandırıyor. Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. 

Barbie filmindeki "Weird Barbie" (Tuhaf Barbie) satışa çıktı - Resim : 1

Oppenheimer mı, Barbie mi? Hangi film daha çok izlendi?PlusOppenheimer mı, Barbie mi? Hangi film daha çok izlendi?
Barbie filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kim hangi bebeği canlandırıyor? İşte Barbie filmi konusu ve oyuncu kadrosuMagazinBarbie filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kim hangi bebeği canlandırıyor? İşte Barbie filmi konusu ve oyuncu kadrosu