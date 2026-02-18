"Barbie Fındıkkıran Balesinde" 25. yılında Netflix'e geliyor

Bir dönemin klasiği olan “Barbie Fındıkkıran Balesinde”, 25. yılına özel bir programla Netflix ekranlarına taşınıyor. Mattel’in animasyon yolculuğunun başlangıcı kabul edilen yapım, 2026 yılında yayınlanacak yeni bir özel bölümle modern bir anlatım kazanıyor.





KLASİK HİKAYE YENİ NESİLLE BULUŞUYOR



Altmış yılı aşkın süredir hayal gücünü destekleyen içerikler sunan Barbie, bu yeni projeyle ikonik tatil büyüsünü ve müziği yeni nesil izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor. Mattel Başkan Yardımcısı ve Global Barbie Başkanı Nathan Baynard, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu yıl dönümü, Barbie’nin animasyon hikaye anlatımının nerede başladığını onurlandırmak ve yeni nesli bu dünyaları kendi yorumlarıyla deneyimlemeye davet etmek için bir fırsat. Barbie Fındıkkıran Balesinde her zaman ‘hareket halindeki hayal gücü’nü konu aldı; bu yeni bölüm de yeniden kurgulanan içerik, ilham veren ürünler ve keşfi destekleyen deneyimlerle bu dünyayı tekrar açıyor.

"BARBIE FINDIKKIRAN BALESİNDE" İLE DOSTLUK VE CESARET



Netflix’te yayınlanacak 45 dakikalık yeni animasyon bölümünde, Barbie “Brooklyn” Roberts; Şeker Prensesi rolünde, Barbie “Malibu” Roberts ise Clara karakterini canlandırıyor. Dostluk ve cesaret temalarının işlendiği yapım, 2001 yapımı orijinal filmin ruhunu korurken hikayeyi güncel bir dille yeniden kurguluyor. Projenin yürütücülüğünü Mattel Studios adına Rob David ve Teale Sperling üstleniyor.





Kutlamalar kapsamında edebi bir çalışma da okurlarla buluşacak. Mirelle Ortega’nın illüstrasyonları ve Lorelai Hart’ın metniyle hazırlanan resimli kitap, 8 Eylül 2026’da satışa sunulacak.

Ayrıca, Barbie’nin sevilen animasyonlarından “Barbie ve Pegasus'un Sihri” ile “Barbie ve Kız Kardeşleri Bir Midilli Masalında” gibi yapımlar da YouTube ve seçili platformlarda tekrar izleyiciye açılacak. 2001 tarihli orijinal “Barbie Fındıkkıran Balesinde” filminin de 2026’nın son çeyreğinde Netflix kütüphanesine eklenmesi bekleniyor.