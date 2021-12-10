Barbie Tekerlekli Sandalye Bebeği’nin tüm geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlanıyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Toyzz Shop, anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan iş birliği kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü itibarıyla Toyzz Shop mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulacak “Barbie Tekerlekli Sandalye Bebeği” koleksiyonunun tüm gelirini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne aktaracak.

Toyzz Shop Pazarlama Direktörü Pelin Haşimzade, “Bir milyardan fazla insan, çeşitli engelleri nedeniyle hayatı daha zor şartlar altında yaşıyor. Sosyal hayata aktif katılamamalarının yanı sıra, eğitim, istihdam, bakım desteği ve daha birçok konuda ne yazık ki haklardan faydalanamıyorlar. Bize göre engeller yalnızca zihnimizde. Dolayısıyla her bireyin, toplumun her alanında eşit şartlarda olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, “TOFD olarak 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de omurilik felçlisi bireyler için çalışıyoruz. Omurilik felçlisi bir bireyin sosyal hayata kazandırılması, istihdamı ve eşit bir yaşam hakkı elde etmesi her zaman için önceliğimiz. Engelsiz yaşam hakkında hayatın her alanında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yetişkin bireylerimizin yanı sıra çocuklarımızın da bilinçlenmesi büyük önem arz ediyor.” dedi.