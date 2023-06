Barbie varlığını 1950'lerin Alman çizgi romanına borçlu

Eğer 1950'lerde bir Alman gazetesinde yayınlanan kendinden emin, sarışın bir sekreter hakkındaki çizgi roman olmasaydı, Barbie bugün dünyanın dört bir yanındaki oyuncak mağazalarının raflarını dolduruyor olmayacaktı.

Oyuncak devi Mattel'in kurucularından Ruth Handler, uzun yıllar boyunca meslektaşlarını modaya uygun bir yetişkin oyuncak bebek pazarına ikna etmek için mücadele etti. Handler, 1994 tarihli otobiyografisi "Dream Doll"da, 1950'lerin başında kızı Barbara'nın piyasada bulunan birkaç kağıt bebekle oynadığını, ancak bu bebeklerin tek boyutlu olmalarının çocukların oyununu sınırladığını yazmıştı.

"Elbette, moda bebekleri denen şeyler vardı... Ancak bu bebekler düz göğüslü, büyük göbekli ve kısa bacaklıydı - aşırı kilolu altı veya sekiz yaşındaki çocuklar gibi yapılmışlardı," diye yazmıştı. Handler, kızları için daha gerçekçi bir bebek istiyordu, çünkü bu bebekler, oğlunun kendini itfaiyeci veya astronot olarak hayal etmesini sağlayan oyuncaklar gibi Barbara'ya ilham verebilirdi. Ancak Mattel ekibi, bunun karlı olmayacağını söyleyerek Handler'a karşı çıktı. Handler, otobiyografisinde "Herkes bana karşı çıkıyordu..." diye yazdı. "Bu konuyu artık gündeme getirmeyi bıraktım."

Ancak Handler'ın hayal gücü, 1956 yazında ailesiyle yaptığı Avrupa gezisinde ateşlendi. İsviçre Alpleri'ndeki Lucerne'de bir oyuncakçı dükkanının önünden geçerken, hem Handler hem de kızı vitrinde gördükleri ve Bild Lilli olarak bilinen bir oyuncak bebeğe "tamamen hayran kaldılar". Handler, "Barbara ve ben o dükkanın önünde uzun süre vakit geçirdik," diye yazdı.

Bild Lilli, ilk olarak Alman Tabloid gazetesi Bild Zeitung'un çizgi romanlarında yer aldı ve 1952'de Axel Springer'in ilk sayısında yayınlandı. Karikatürist Reinhard Beuthein tarafından yaratılan Lilli, kendinden emin, esprili ve flörtöz bir sekreterdi.

Handler'ın 2000 tarihli biyografisi "Barbie ve Ruth"ta, yazar Robin Gerber, "Lilli'nin açık kıyafetler içinde provokatif pozlar verdiğini, müstehcen diyaloglar içeren çizgi roman baloncuklarıyla zengin erkeklerin peşinden koştuğunu" yazmıştı. "O hem saf hem de zeki bir karakterdi."

Gazete, çizgi romanın popülerliği ve gazeteyi pazarlamak amacıyla 1955 yılında Lilli bebeklerini üretmeye başladı. Bebeğin kalp şeklinde bir yüzü, yapıştırılmış sarı saçları, keskin kırmızı dudakları ve mavi far ve kanatlı göz kalemiyle tamamlanan yanlara bakan gözleri vardı. Tırnakları kırmızıydı ve küpeleri boyalıydı.

Lilli'nin iki farklı boyutu vardı ve genellikle şaka hediyesi olarak satın alınan yetişkinlere yönelik pazarlanıyordu. Gerber, "Lilli bebekleri tütün dükkanlarından, barlardan ve yetişkin temalı oyuncak dükkanlarından satın alınabiliyordu," diye yazmıştı. "Erkekler bekarlığa veda partilerinde Lilli bebeklerini şaka hediyesi olarak alır, arabalarının gösterge paneline koyar, dikiz aynasından sarkıtır ya da müstehcen bir anı olarak kız arkadaşlarına verirlerdi."

Ancak zamanla bebek çocuklar arasında da popülerlik kazandı ve evler ve mobilyalar gibi eksiksiz aksesuar setleriyle birlikte sunuldu. Lilli'nin kıyafetleri arasında ofis kıyafetleri, tenis kıyafetleri ve geleneksel Alman Dirndl elbisesi yer alıyordu, ancak bu kıyafetler bebekten ayrı olarak satın alınamıyordu. Hatta 1958'de Lilli hakkında bir canlı aksiyon filmi bile gösterime girdi.

Handler, "Lilli" bebeğinin, yaklaşık beş yıl önce Elliot ve diğer Mattel oyuncak tasarımcılarına sunduğum bir fikrin somut bir halidir," diye yazmıştı. Lilli'nin yüzünün "sert görünümlü ve karikatürize" olduğunu belirtirken, vücudunun ise "başka bir hikaye" olduğunu ifade etmişti. Handler, "İşte yıllar önce heyecanla tasarımcılara anlattığım göğüsler, ince bel, uzun, ince bacaklar buradaydı," diye yazmıştı.

Handler, Los Angeles'a döndüğünde Lilli'yi Mattel ekibine gösterdi ve sonunda meslektaşlarını böyle bir bebek için bir pazar olduğuna ikna etmeyi başardı. Oyuncak şirketi sonunda daha ekonomik olan bir Japon şirketiyle üretim anlaşması yapmıştı.

Handler, Lilli'nin görünümünü değiştirdi. Kavisli kaşlarını dramatik bir şekilde kemerlerle değiştirildi ve dudakları yumuşatıldı. Ayrıca, Lilli'den farklı olarak Barbie'ye küçük, ayrı bireysel ayak parmakları verdi. Handler, Lilli'nin sert plastik malzemesinin daha yumuşak bir malzemeyle değiştirildiğini, Barbie'nin saçlarının köklendirildiğini ve daha az "kıvrımlı" hale getirildiğini yazdı.

Orly Lobel, 2017 yılında yayınlanan "You Don't Own Me" adlı kitabında "Mattel'in gizlemeyi umduğu gizli gerçek, Barbie'nin aslında Alman bebek Lilli'nin başkalaşmış bir versiyonu olduğuydu," diye yazdı: "Barbie'nin Karanlık Yüzünü Ortaya Çıkaran Mahkeme Savaşları." Lobel, şirketin Lilli'yi kopyalamak konusunda yasal meseleleri düşünmediğini yazdı. Lobel, "1959 yılında Barbie'yi tasarlayıp piyasaya sürdüklerinde, Mattel ne G&H'ye telif ücreti teklif etti, ne de tasarımını kullanmak için izin istedi," diye yazdı.

Ancak Lilli'nin üreticileri, bebekler arasındaki benzerlikleri fark etti. 1960 yılında, Lilli'de kullanılan "bebek kalça eklemi" için orijinal üreticinin halefi olan Greiner & Hausser, ABD patenti için başvuruda bulundu ve bu hakları New York merkezli oyuncak üreticisi Louis Marx'a 10 yıllık bir lisansla devretti. Lobel'in yazdığına göre, ertesi yıl Greiner & Hausser ve Marx, Mattel'e dava açarak telif hakkı ihlali iddiasında bulundular ve Barbie'nin Lilli'yi "çok az" değiştirerek ürettiğini öne sürdüler. Mattel, Barbie'nin Lilli'nin taklidi olduğunu reddetti ve Gerber'in belirttiğine göre dava sonunda bir anlaşmayla sonuçlandı.

1964 yılında Mattel, Greiner & Hausser'in Bild-Lilli'nin telif ve patent haklarını satın aldı ve bebeğin üretimini sona erdirdi. Bu zamana kadar yaklaşık 130.000 bebek üretilmişti. Ancak Mattel ve Greiner & Hausser arasındaki hukuki mücadele burada sona ermedi. 2000'li yılların başında, iflas etmiş olan Greiner & Hausser, Mattel'i 1964 anlaşmalarıyla ilgili dolandırıcılık yapmakla suçlayarak tekrar canlandı. Şirket, Mattel'in Barbie bebeklerinin satış miktarı konusunda yanlış beyanlarda bulunarak lisanslar için sabit bir ücreti kabul etmeye teşvik edildiğini iddia etti ve Lobel'in belirttiğine göre, gerçek satış hacmini bilseydi her bebek için telif ücreti talep edeceğini söyledi.

Greiner & Hausser, tazminat olarak telif ve patent haklarının iptal edilmesini ve 1964'ten bu yana Mattel tarafından satılan her Barbie bebek için uygun bir telif ücretine dayalı tazminat talep etti. Lobel'e göre mahkeme, davayı reddetti.