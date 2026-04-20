Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah aynı projede buluşuyor

Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerini paylaşacağı uluslararası yapım "Soy", yönetmen koltuğundaki isimle de dikkatleri üzerine çekiyor. Hollywood sinemasının korku ve gerilim türündeki önemli yapımlarına imza atan İtalyan yönetmen Maxime Alexandre, filmin reji yönetimini üstleniyor.



Kariyeri boyunca Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu, The Nun (Dehşetin Yüzü), Shazam!, Mirrors (Aynalar) ve Resident Evil: Raccoon Şehri gibi dünya çapında ses getiren projelerde çalışan Alexandre, tüm bu deneyimini "Soy" filminin atmosferine yansıtacak.



NECATİ ŞAHİN İMZALI SENARYO



Filmin senaryosu, Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden Necati Şahin’in imzasını taşıyor. Şahin ve yönetmen Alexandre, geçtiğimiz ocak ayında katıldıkları Joy Awards töreninde

projenin ilk sinyallerini vermiş ve bu ortaklık sinema çevrelerinde büyük merak uyandırmıştı.





İki ülkenin sinema birikimini harmanlayan bu ortak yapımın, hem teknik kalitesi hem de oyuncu kadrosuyla sınırları aşan bir gerilim deneyimi sunması bekleniyor. Çekim hazırlıkları devam eden projenin, yılın en çok konuşulan işlerinden biri olacağı öngörülüyor.

