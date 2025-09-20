Barış Arduç ve Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu?

1 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 1

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekranlara geldi. İşte ilk bölümde yaşananlar...

2 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 2

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur.

3 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 3

Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.

4 / 5
Barış Arduç ve Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 4

Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır.