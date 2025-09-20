Barış Arduç ve Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu?
ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekranlara geldi. İşte ilk bölümde yaşananlar...
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur.
Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.
Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır.