Başım Belada dizisi final mi yapıyor?

Başrollerini Keremcem ile Merih Öztürk'ün paylaştığı Başım Belada dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizinin final yapacağı iddia edildi.

BAŞIM BELADA DİZİSİ FİNAL İDDİASI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 5. bölümde final yapmasına karar verildi. Dizide Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele), Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel), Yağmur Öztürk (Melike), Ali Çatalbaş (Tayfur), Zeynep Kumral (Narin), Ali İpin (Hikmet), Nazan Diper (Şerife) , Yiğit Ege Yazar (Buğra), Bilgesu Kural (Berna), Ferdi Kurtuldu (Timur), Orhan Eşkin (Oktay), Berke Üzrek (Badi Uğur), Burakhan Yılmaz (Safa), Sevinç Kıranlı (Vildan), Bade Arazlı (Işıl), Murat Akkoyunlu (Üstün), Ayçin İnci (Melis) rol alıyor.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar ve Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir.