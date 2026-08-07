Başkalarının Hayatı dizisi uyarlama mı, oyuncuları kim?

Uyarlama senaryoda temel hikâye korunurken karakterlerin geçmişleri, ilişkileri ve olay örgüsünde Türk izleyicisine uygun değişiklikler yapılıyor. Böylece orijinal yapımın ana çatışması korunurken yerli televizyon anlayışına uygun yeni bir anlatım oluşturuluyor.

Hülya'nın daha iyi bir yaşam isteği zamanla büyük bir hırsa dönüşüyor. Arkadaşlık, aşk, ihanet ve sınıf atlama arzusu ekseninde gelişen olaylar dizinin temel dramatik yapısını oluşturuyor. Manipülasyon ve çıkar ilişkileri de hikâyenin önemli parçaları arasında bulunuyor.