Başkalarının Hayatı dizisi uyarlama mı, oyuncuları kim?
Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmak için gün sayan Başkalarının Hayatı, iddialı oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla yeni sezonun en merak edilen projeleri arasında yerini aldı. Diziye dair detaylar netleştikçe izleyicilerin arama motorlarındaki sorguları da hız kazandı. Peki, Başkalarının Hayatı dizisi uyarlama mı, oyuncuları kim? Hangi kitap veya yabancı diziden uyarlandı, yoksa yaşanmış bir hikâyeyi mi konu alıyor? İşte diziye dair merak edilen tüm detaylar…
Başkalarının Hayatı, özgün bir Türk hikâyesi değil, Meksika televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Rubí dizisinden uyarlanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı versiyonları çekilen yapım, Türkiye'de yerel kültüre ve izleyici alışkanlıklarına uygun şekilde yeniden kaleme alındı.
Uyarlama senaryoda temel hikâye korunurken karakterlerin geçmişleri, ilişkileri ve olay örgüsünde Türk izleyicisine uygun değişiklikler yapılıyor. Böylece orijinal yapımın ana çatışması korunurken yerli televizyon anlayışına uygun yeni bir anlatım oluşturuluyor.
Hülya'nın daha iyi bir yaşam isteği zamanla büyük bir hırsa dönüşüyor. Arkadaşlık, aşk, ihanet ve sınıf atlama arzusu ekseninde gelişen olaylar dizinin temel dramatik yapısını oluşturuyor. Manipülasyon ve çıkar ilişkileri de hikâyenin önemli parçaları arasında bulunuyor.
BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI
Eylül Lize Kandemir
Burak Berkay Akgül
Doğa Bayram
Demirhan Demircioğlu
Mehmet Aslantuğ