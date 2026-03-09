Bayramda Kazdağları'nda sahne Summer Wine Duo’nun!

Yeşilyurt Köyü’nde yer alan Nadas Kazdağları, bayram günlerinde misafirlerini doğayla iç içe, dingin bir atmosferde karşılıyor.

Şehirden uzaklaşmak, doğanın ritmine biraz daha yaklaşmak ve bayramı farklı bir ortamda geçirmek isteyenler için Nadas; konaklama, mutfak ve etkinlikleri bir araya getiren özel bir buluşma noktası sunuyor.

PİYANİST EVRİM YÜZÜN VE VOKALİST AYŞE EVRİM SAHNE ALACAK

20 Mart akşamında ise bu atmosfere canlı müzik eşlik edecek. Piyanist Evrim Tüzün ve vokalist Ayşe Evrim’den oluşan Summer Wine Duo, Nadas Kazdağları’nda sahne alarak geceye performanslarıyla eşlik edecek. Canlı müzikle şekillenen bu özel akşam, bayram programının öne çıkan buluşmalarından biri olacak.