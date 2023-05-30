BBC'ye göre İstanbul'un en iyi 5 hamamı

1. Hürrem Sultan Hamamı
BBC Hürrem Sultan Hamamı için şu yorumu yapıyor: "Padişahlara yakışır lüks bir yıkanma deneyimi sunan bu gösterişli hamam , bir sarayın dışında hanedan ailesi tarafından ve onlar için yapılmış tek hamamdır. Adını Kanuni Sultan Süleyman'ın şinden alan ve 16. yüzyıl Osmanlı mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlanan bu yapı, sadece padişahlar ve önemli ziyaretçiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştı.
Sakin atmosferi, antik binanın duvarlarında optimum rezonans için hamamın kendi özel müziklerini içerir. Isıtılmış Marmara mermeri platformunda daha geleneksel kese ve masajdan tüm vücut kil maskelerine ve aromaterapiye kadar farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış dört farklı hamam seansı vardır".
Hürrem Sultan Hamamı'nın internet sayfasında ise hamamla ilgili şu bilgiler yer alıyor:
İstanbul'daki Hürrem Sultan Hamamı, Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 16. yüzyılda (MS 1556-1557) Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın (Roxelana) isteği üzerine inşa edilmiştir. Sultanahmet Camii ile Ayasofya arasında eski Zeuxippus (MS 100-200) hamamlarının bulunduğu yerde inşa edilmiştir.
Hamam, uzun yıllar kapalı kalmış ve 1910 yılında tekrar faaliyete geçmiştir. Daha sonra, yakınındaki Sultanahmet Cezaevi’nin dolu olduğu dönemlerde, hükümlülerin barınması için kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda ise kağıt ve yağı muhafaza etmek amacıyla depo olarak kullanılmıştır. İstanbul'un en güzel eserlerinden biri olan Hürrem Sultan Hamamı ilk kez 1957-1958 yılları arasında restore edilmiş ve 2007 yılına kadar halı çarşısı olarak hizmet vermiştir.
2. Ali Paşa Hamamı
BBC haberinde Tur rehberi ve TV sunucusu Elizabet Kurumlu'dan bilgi almış ve "Türkiye'nin önde gelen hamam uzmanlarından biridir" diyor. Haberde Ali Paşa hamamı için de şu bilgiler verilmiş: Kurumlu , "Tarihi, görkemli bir binada yer alan Kılıç Ali Paşa Hamamı, gerçek anlamda otantik bir hamam deneyimi sunmak için titizlikle ve yoğun bir şekilde restore edilmiştir." dedi. Yapının ihtişamı, İstanbul'daki en büyük hamam kubbeleri arasında sayılan etkileyici ana kubbesiyle kendini gösterir. Sinan tarafından tasarlanan ve ünlü Osmanlı amirali Kılıç Ali Paşa tarafından cami ve okul külliyesi olarak yaptırılan Kılıç Ali Paşa Hamamı, 1578-1583 yılları arasında Osmanlı donanmasının hizmetine verilmiştir. Kısa sürede Boğaz'ın kıyısındaki gözde Karaköy semtinde bir simge yapı haline geldi.
Özel bir görevli – natır (bayanlar için) ve tellak (erkekler için) – peştamalinizi (klasik pamuklu hamam sargısı) giymekten kese, peeling ve durulama gibi çeşitli ritüellere kadar hamam yolculuğunuz boyunca size yardımcı olur. Kurumlu, salonda dinlenmenizi ve kafede limonlu soda; ayva veya vişne şerbeti gibi mevsim spesiyaliteleri gibi geleneksel içecek ve lezzetlerin tadını çıkarmanızı önerir"
3. Çemberlitaş Hamamı
BBC'nin haberinde Çemberlitaş Hamamı için de şu yorumlar var: Kurumlu, "Çemberlitaş Hamamı, ünlü Osmanlı mimarı Sinan'ın eserinin çarpıcı bir örneğidir." dedi. Bu hamamın 1584 yılına tarihlendiğini ve çok kubbeli yapısının etkileyici bir tonoz sistemine ve görkemli toprak boyası iç mekanına sahip olduğuna dikkat çekti. İşlevsellik, zarafet ve huzuru bir araya getiren hamam, bu orijinal tasarımın çoğunu koruyor.
Hamam, Kapalıçarşı ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un en büyük anıtlarından bazılarının yakınında bulunmaktadır. Girdikten sonra, sizi şımartmanın başladığı ısıtmalı bir odaya yönlendiren sorunsuz personel tarafından kapıda karşılanırsınız"
Çemberlitaş Hamamı'nın internet sitesinde hamamla ilgili şu bilgiler veriliyor:
Çemberlitaş Hamamı, Çemberlitaş’ta Divanyolu üzerinde, I. Constantinus’un (M.S. 324-337) diktirdiği anıtın Vezir Hanı tarafında yer alır. Hamam’ın karşısında Köprülü Mehmed Paşa Camii, medresesi ve türbesi, yanında Vezir Hanı, eski Dar’ül-fünun binası, civarında ise Sultan II. Mahmud Türbesi ve haziresi, Köprülü Kütüphanesi, Atik Ali Paşa Camii, medresesi ve Ali Baba Türbesi mevcuttur.
Hamam, Sultan II. Selim’in kadını ve Sultan III. Murad’ın annesi Nûrbânû Sultan tarafından Üsküdar’da Toptaşı’ndaki, Vâlide-i Atik Külliyesi’ne gelir getirmesi için yaptırılmış ve vakfedilmiştir. Hamam Tuhfet’ül-mi’mârin*’e göre Mimar Sinan yapısıdır. Kitabesinden anlaşıldığına göre hamam’ın yapılış tarihi 992/1584′tür.
4. Çukurcuma Hamamı
Kurumlu, "Çukurcuma Hamamı'nın diğer hamamlardan tamamen farklı bir görünümü var: Orijinal mimarını bilmediğimiz için tamamen beyaz ve biraz da mistisizm var" dedi.
Bohem bir semt olan Çukurcuma'da yer alan Çukurcuma Hamamı, yaklaşık iki yüzyıldır ikonik bir simge yapı olmuştur. Kurumlu, "Orijinali ahşaptı ve yanmıştı, ancak onun yerini alan yenisi, orijinaline bir övgü olarak bazı ahşap vurguları korudu" diyor. Hamam aslen 1830'larda inşa edildi. Uzun bir yenileme döneminden sonra 2018'de yeniden açıldı. Beyaz mermer iç mekanı nötr taş ve ahşap unsurlarla geçmiş bir dönemin ihtişamını yeniden yakalamaya çalışıyor.
Bir inziva hissi vermek için, aynı anda sadece beş misafirin hamama girmesine izin verilir. İlginç bir şekilde, bu, bugün İstanbul'da sadece birkaç karma hamamdan biridir, ancak hamam, vücut keseleme ve ısıtılmış mermer taş üzerinde köpük yıkama ile geleneksel bir deneyim sunar. Canlanma sürenizi uzatmak için vücut masajını organik yağlarla ekleyin"
Çukurcum Hamamı'nın sitesinde ise şu bilgiler yazılı:
Çeşitli kaynaklarda Çukurcuma Hamamı‘nın 1830’lu yıllarda I. Abdülhamid’in eşi ve II. Mahmud’un manevi annesi Fransız asıllı Nakşidil Valide Sultan tarafından vakfedilen su tesislerini takiben yapıldığı yazılmaktadır. Çukurcuma Hamamı önceleri Sürahi Hamamı, sonraları ise bu sözcükten bozma Süreyya Hamamı olarak anılmıştır.
Yakın geçmişte ise 1997 yılında değerli Türk / İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek’in ‘HAMAM’ adlı ilk uzun metrajlı yapıtındaki göbektaşı ve camekanlık sahneleri Çukurcuma Hamamı’nda çekilmiştir.