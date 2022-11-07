Bebek ürünleri seçmek için 5 altın kural

Bebek cildi çok hassastır

Bebek cildini, henüz gelişimini tamamlamamış ve her türlü dış etkiye karşı çok savunmasız bir cilt olarak düşünmelisiniz. Güneş ışınları, sıcak ve soğuk değişimleri, rüzgar, fiziksel cisimler cilde kolayca zarar verebilir. Bu nedenle, kullanacağınız bebek ürünleri, bebek beşikleri, mama sandalyesi ve diğer bebek ürünleri son derece yumuşak olmalı. Üzerlerinde bebeğin cildine, derisine takılabilecek, çizebilecek sert, sivri uçlar olmamalı. Bebek cildi hava alabilmeli

Sert cisimler kadar, hava almayan ve tahriş yapabilen kumaşlar da bebek cildi için çok tehlikelidir. Pamuklu kumaştan ve yumuşak dokuya sahip elbiseler tercih etmelisiniz. Ayrıca kıyafetler bebeğe biraz bol gelmeli. Bebeğin, kıyafetlere yapışması doğru olmaz. Cildin nefes almasına izin vermelisiniz. Isırma refleksine dikkat

Bebekler bir şeyleri tutmaya başladıktan sonra, ilk yapacağı şey tuttuğu her şeyi ağzın götürmek ve ısırmak olacaktır. Yutabileceği küçük nesnelerin eline geçmemesine özen gösterdiğiniz gibi, ucunda, üstünde ısırılarak koparılabilecek küçük eklentiler olan nesnelere de dikkat etmelisiniz. Bebek ayakları yetişkin ayağı gibi değildir

Bebeğe ayakkabı seçerken, ayağı sıkmayacak kadar bol ama yürümeye başladığında kayıp dengesini kaybetmesine neden olmayacak kadar da ayağına uygun bir boyut seçmelisiniz. Uzun süreler ayağını sıkacak bir ayakkabı giymek zorunda kalan bebeğin ayağında gelişim bozuklukları, yamuk parmaklar, kemik sorunları oluşabilir. Henüz yeni şekillenen bir fidan büyüttüğünüzü unutmayın. Onun doğal gelişimini baskılayacak veya olumsuz etkileyecek bir etki yaratmamalısınız. Bebek ürünlerini önce yıkamalısınız

Bebek giysilerini ve oyuncaklarını, ilk kullanımdan önce yıkamanızı tavsiye ederiz. Böylece üretim sırasında üzerine yapışmış olabilecek olası toz, kir ve alerjik malzemelerden ürünü temizlemiş olacaksınız. Bu maddeler yetişkinler için çok önemsiz olabilir ama henüz bağışıklık sistemi oluşmamış, ciğerleri küçücük ve hasara açık bir bebek için çok büyük hasar oluşturabilir.

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