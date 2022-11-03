Eylül 2021’de çıkardığı “Begin Again” albüm turu kapsamında baş döndürücü müziğinin sınırsızlığını kanıtlayan Ben Böhmer, yakında çıkacak olan yeni albümünün tanıtım turuyla hayranlarını yeniden büyülemeye hazırlanıyor.

Yeni albümünün tanıtım turu kapsamında gerçekleştireceği konserinde son derece özel, benzersiz ve doğaçlama bir şov sergileyecek olan Ben Böhmer, kendine özgü sahne prodüksiyonu ve oluşturduğu görsel atmosfer ile “Begin Again” albümünün eşsiz hitlerini, “Breathing” gibi kült eserlerini, Monolink’in “Father Ocean” remiksini ve henüz tamamladığı yeni parçalarını 3 Aralık 2022’de Volkswagen Arena’da sevenleri ile buluşturacak.

Dünya'nın en büyüleyici lokasyonlarında organize ettikleri DJ performanslarıyla beğeni toplayan Youtube kanalı Cercle’ın, Kapadokya edisyonunda, bir balonun içinde gerçekleştirdiği performansıyla daha önce de çığır açan ve Eylül 2021’de oldukça beğenilen ikinci albümü “Begin Again”le gitgide büyüyen bir kitleye sahip olan Anjunadeep’in parlak sanatçısı Ben Böhmer, 3 Aralık 2022’de Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.