'Benden Sonra' şarkısıyla tanınan Rıza Tamer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bodrum’dan gelen son dakika haberi sanat camiasını endişelendirdi. Rıza Tamer, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumuna ilişkin detaylar merak konusu olurken, ünlü ismin hastalığı ve son durumu araştırılmaya başlandı.

RIZA TAMER KİMDİR?

Rıza Tamer, Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda elde ettiği üçüncülükle tanınan, 2020’li yıllarda ise “Benden Sonra” şarkısıyla yeniden gündeme gelen Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir.

RIZA TAMER KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmamış olsa da, 30’lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin edilmektedir.

RIZA TAMER NERELİ?

Rıza Tamer aslen Kahramanmaraşlıdır.

KARİYERİ

Rıza Tamer’in müzik yolculuğu Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda başladı. Sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çekti. Yarışmada üçüncü oldu ve Deniz Seki ile girdiği tartışmayla da hatırlandı. Yarışmanın ardından müzik çalışmalarına devam etti.

2024 yılı itibarıyla en çok konuşulan projesi “Benden Sonra” adlı şarkısı oldu. Şarkı, sosyal medyada viral oldu ve müzik listelerine girdi.

2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye 2. sezonu pek çok yeteneği tanıttı ama bazı yarışmacılar yalnızca sesiyle değil, sahnedeki çıkışlarıyla da akıllarda kaldı. Rıza Tamer, o dönem güçlü sesi ve sahne duruşuyla favorilerden biriydi. Ancak onu hafızalara kazıyan şey sadece ses performansı olmadı...

POPSTAR'DA NELER YAŞADI?

Yarışmanın jürilerinden biri olan Deniz Seki'nin “Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.” ifadeleri sonrası Rıza Tamer’in cevabı olay oldu:

''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.''

Bu cümleyle sahnede adeta rest çeken Tamer, jüri üyelerinin mimiklerine de yansıyan bir gerginliğe neden oldu. Rıza Tamer’in bu çıkışı sosyal medyada (o dönemki forumlarda) gündem olurken, halk oylamasıyla yoluna devam etti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve jürinin değil halkın desteğiyle sahnede kalmayı başardı. O anlar, Popstar tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.