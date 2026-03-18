Bennu Yıldırımlar'lı "Ankara 1979" filmi Hollywood sahnesinde

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bennu Yıldırımlar ve Enes Has’ın başrollerinde yer aldığı, yönetmen Can Karayalçın’ın kendi aile geçmişinden yola çıkarak kaleme aldığı ve yönettiği kısa filmi “Ankara 1979”, ABD’nin prestijli bağımsız film etkinliklerinden 26. Beverly Hills Film Festivali’nin ana yarışma seçkisine seçildi.



"ANKARA 1979"UN KONUSU



1970’li yılların sonunda, Ankara’nın siyasi ve toplumsal açıdan gerilimli atmosferini odağına alan “Ankara 1979”, bir anne ile üniversite öğrencisi oğlu arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Başrollerini Bennu Yıldırımlar ve Enes Has’ın paylaştığı yapımın kadrosunda Altan Gördüm ve Berke Gündem gibi isimler yer alıyor.





"GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDA BİR KÖPRÜ"



Genç yönetmen Can Karayalçın projenin kişisel derinliğini şu sözlerle ifade ediyor:

Ankara 1979, ailemin yaşadığı deneyimlerden ve kuşaklar boyunca aktarılan hikayelerden beslenen kişisel bir yüzleşme. Geçmişle bugün arasında bir köprü kurarken sessizliğin ve küçük direnişlerin gücünü hatırlatmak istedim.



FİLMİN HOLLYWOOD YOLCULUĞU



Filmin müzikleri, Wednesday dizisindeki çalışmalarıyla tanınan ve iki Grammy adaylığı bulunan besteci Esin Aydıngöz imzasını taşıyor. Görüntü yönetmenliğini de yine Can Karayalçın’ın üstlendiği film, uluslararası jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Uluslararası jüri ve binlerce sinemaseverle buluşmaya hazırlanan "Ankara 1979", 12–19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 26. Beverly Hills Film Festivali kapsamında izleyici karşısına çıkacak. Filmin gösterimi, dünyanın en iyi sineması seçilen ve Hollywood’un en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilen tarihi Chinese Theatre’da gerçekleştirilecek.

