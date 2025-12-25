Beyaz Öztürk'in 'Joker' yarışması ne zaman başlıyor?
Beyazıt Öztürk, uzun süren ekran sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk’ün “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı paylaşımın ardından 'Joker' merak konusu oldu. Beyazıt Öztürk'ün sunacağı ‘Joker' programının ne zaman başlayacağı belli oldu.
Beyazıt Öztürk, yeni bir program formatıyla Kanal D’de ekrana gelecek.
Kanal D’de “Yakında” notuyla paylaşılan tanıtımda yer alan Öztürk, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
"SİZE BİR SÜRPRİZİM VAR"
Beyazıt Öztürk’ün “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı paylaşım, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü şovmen kısa sürede TT olurken, hayranları Öztürk’ü yeniden televizyonda görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Öztürk’ün projesi şimdiden büyük heyecan yarattı.
YARIŞMA PROGRAMI İLE DÖNÜYOR
'JOKER' NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ‘Beyaz'la Joker’ ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kanal D'de olacak.
EĞLENCE, SAMİMİYET, ÖDÜL
İzlenme rekoru kıran tanıtımda ünlü şovmen, programdan beklentileri seçmeli bir soruyla aktardı:
A) Eğlence
B) Samimiyet
C) 3 milyon lira ödül ve jokerler
D) Hepsi
Cevap ise yine Beyaz’a yakışır bir şekilde verildi: D) Hepsi. Siz karışmayın. Bende, Kanal D’de.