Türk televizyon ve eğlence dünyasının sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, uzun süredir merakla beklenen ekranlara dönüşü hakkında hayranlarını heyecanlandıran bir sinyal verdi. Kanalın “Sana bir sürprizim var!” paylaşımıyla heyecanı zirveye taşıyan dönüşün, hangi proglamla olacağı merak konusu oldu...

Beyazıt Öztürk'ten 'Joker' paylaşımı: Ekranlara geri dönüyor

Türkiye’nin en sevilen şovmenlerinden Beyazıt Öztürk, 2018’de veda ettiği Kanal D ekranlarına 8 yıllık uzun bir aradan sonra nihayet geri dönüyor. 

"SİZE BİR SÜRPRİZİM VAR"

Beyazıt Öztürk’ün “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı paylaşımın ardından X (Twitter) ve Instagram’da binlerce kullanıcı yorum yaptı. Ünlü şovmen kısa sürede TT olurken, hayranları Öztürk’ü yeniden televizyonda görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.Beyazıt Öztürk'ten 'Joker' paylaşımı: Ekranlara geri dönüyor - Resim : 2

'JOKER': BİLGİ YARIŞMASI

Kanal D'nin resmi hesaplarından da paylaşılan tanıtım sonrası  Beyazıt Öztürk'ün, bu kez bambaşka bir formatla izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi. Ünlü şovmenin yeni programının adı 'Joker' olacak. Eğlence unsurlarının ön planda tutulacağı program, bilgi yarışması formatında hazırlanıyor.

 
 
 
 
 
