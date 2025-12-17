Beyazıt Öztürk'ün sunacağı ‘Joker’ ne zaman başlayacak?

Beyazıt Öztürk, yeni bir program formatıyla Kanal D’de ekrana gelecek.

Kanal D’de “Yakında” notuyla paylaşılan tanıtımda yer alan Öztürk, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

"SİZE BİR SÜRPRİZİM VAR"

Beyazıt Öztürk’ün “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı paylaşım, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü şovmen kısa sürede TT olurken, hayranları Öztürk’ü yeniden televizyonda görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Öztürk’ün projesi şimdiden büyük heyecan yarattı.

YARIŞMA PROGRAMI İLE DÖNÜYOR

Yeni program alışılmış talk show formatının dışında ‘Joker’ adlı bir yarışma olacak.

'JOKER' NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Beyazıt Öztürk’ün sunacağı programın yeni yıl itibarıyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.