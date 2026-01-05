Beyaz'la Joker programına başvuru nasıl yapılır?
Beyazıt Öztürk, uzun süren ekran sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Öztürk, bu kez 'Beyaz'la Joker' adlı yarışma programıyla seyirci karşısına çıkacak. Peki, Beyaz'la Joker başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Beyaz'la Joker programının formatı nedir, büyük ödül ne kadar? İşte detaylar...
Kanal D'nin yeni yarışma programı 'Beyaz'la Joker', 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle televizyon ekranlarına damgasını vurdu. Beyazıt Öztürk'ün kendine has sunumu ve yarışmacıların kıyasıya mücadelesi, izleyicileri ekran başına kilitledi.
BEYAZ'LA JOKER FORMATI
'Beyaz'la Joker'in formatı, genel kültür, mantık ve strateji üzerine kurulu çeşitli oyunlardan oluşuyor. Yarışmacılar, hem bireysel yeteneklerini sergileyerek hem de stratejik hamleler yaparak rakiplerini elemeye çalışıyor. Her bölümde farklı oyunlar ve sürprizlerle dolu olan yarışma, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yarışmacılar, her oyunda joker haklarını kullanarak avantaj elde etmeye çalışırken, doğru hamleler yaparak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.
Büyük ödülün 3 milyon TL olarak açıklanmasının ardından, yarışmaya katılım koşulları da merak konusu oldu.
BEYAZLA JOKER BAŞVURU NASIL YAPILIR?
'Beyaz'la Joker' yarışmasına başvurular Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların izlemesi gereken yol oldukça net ve dijital olarak yürütülüyor. Başvuru yapmak isteyenler, kanald.com.tr adresine giriş yaparak sitede yer alan 'Beyaz'la Joker' sekmesi üzerinden başvuru formuna ulaşıyor.