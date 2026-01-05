Beyaz'la Joker programına başvuru nasıl yapılır?

BEYAZ'LA JOKER FORMATI

'Beyaz'la Joker'in formatı, genel kültür, mantık ve strateji üzerine kurulu çeşitli oyunlardan oluşuyor. Yarışmacılar, hem bireysel yeteneklerini sergileyerek hem de stratejik hamleler yaparak rakiplerini elemeye çalışıyor. Her bölümde farklı oyunlar ve sürprizlerle dolu olan yarışma, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yarışmacılar, her oyunda joker haklarını kullanarak avantaj elde etmeye çalışırken, doğru hamleler yaparak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.