Bihter filminin setinden ilk kare paylaşıldı

2008 yılında tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ve yalnızca 2 sezon süren Aşk-ı Memnu dizisi, "Bihter" adıyla beyaz perdeye taşınıyor. Bihter" filminin çekimleri devam ederken setten ilk fotoğraf da paylaşıldı.

"Tatil günü seti özlemek"

Yönetmen Caner Alper, sette çektiği kareyi, sosyal medya hesabından "Tatil günü seti özlemek" notuyla paylaştı.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum’un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı film, geçtiğimiz haftalarda sete çıkmıştı. "Bihter" filminin Netflix'te yayınlanması planlanıyor. “Aşk-ı Memnu”nun hikâyesini 1900’lerin atmosferinde seyirciye sunacak olan filmi Merve Göntem yazdı.