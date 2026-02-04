Bilal Yiğit Koçak “İstanbul Hatırası” dizisine katıldı

Ahmet Ümit’in kaleminden çıkan "İstanbul Hatırası", Netflix'te dizi uyarlamasıyla izleyiciyle buluşacak. "Mezarlık" dizisinin üçüncü sezon çekimlerini yeni tamamlayan yönetmen Abdullah Oğuz, ara vermeden bu yeni projenin hazırlıklarına başladı.

Projenin ilk sezonu 8 bölüm olarak tasarlandı. Mart ayında sete çıkması beklenen dizinin çekimleri, hikâyenin ruhuna uygun olarak İstanbul ve çevresindeki mekanlarda gerçekleştirilecek.

KOMİSER ALİ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Dizinin ana karakteri Başkomiser Nevzat’a Nejat İşler hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen yapımın kadrosuna son olarak genç oyuncu Bilal Yiğit Koçak dahil oldu. Koçak, hikâyede kritik bir role sahip olan Komiser Ali karakterini canlandıracak.