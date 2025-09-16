Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı aile üyeleri şimdi ne yapıyor?
Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı, küçük bir topluluğu sarsan gerçek bir siber zorbalık vakasını ele alıyor... Ürpertici bir şekilde ilerleyen gerçek bir siber zorbalığı işleyen belgesel, sonuyla izleyenlere şok etkisi yaratmayı başardı. Peki, belgeselin üyeleri şimdi ne yapıyor?
Netflix belgeseli Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı, o dönem 13 yaşında olan Lauryn Licari ve erkek arkadaşı Owen McKenny'nin iki yıl boyunca yaşadığı kabusa odaklanıyor. Olay gerçek bir siber zorbalık vakası. Ekim 2020'de, 13 yaşındaki Lauryn Licari ve o zamanki erkek arkadaşı Owen, bilinmeyen bir numarada mesajlar almaya başladı.
Credit: Netflix
Bir süre ara verdikten sonra, mesajlar Eylül 2021'de yeniden başladı ve sonraki 15 ay boyunca günlük bir tehdit ve aşağılayıcı hakaret bombardımanına dönüştü. Dahası, mesajlar yalnızca Lauryn'e yakın birinin bilebileceği bilgiler içeriyordu. İşte tam bu noktada endişeli ebeveynler ve okul yetkilileri yardım için kolluk kuvvetlerine başvurdu. Lauryn'e atılan mesajlar ölüm tehditleri, cinsel içerikli yorumlar, hakaretler içeriyordu. Mesajların amacı çifti ayırmak, genç kızı intihara sürüklemek gibi görünüyordu.
Credit: Netflix
Neredeyse iki yılın ardından, FBI'nın yaptığı bir soruşturma, bu mesajların arkasındaki failin Lauryn'ın annesi Kendra Licari olduğunu ortaya koydu. Kendra Licari, daha sonra iki kez küçük yaşta birini takip etmek suçlamasıyla suçunu kabul etti ve 19 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra, Netflix belgeseline röportaj vermeyi kabul etti ve burada davranışlarını açıklamak için çeşitli gerekçeler sundu.
Credit: Netflix Tudum
Licari ailesinin üyeleri şimdi nerede?
Lauryn ve ailesi, Bilinmeyen Numara'da anlatılan yürek burkan olayların ardından gelen duygusal çöküntüyle boğuşmaya devam ediyor. Şimdilerde 18 yaşında olan Lauryn, yetişkinliğe adım atarken ilerlemeye ve aile ilişkilerini yönetmeye odaklanmış durumda.
Credit: Netflix Tudum