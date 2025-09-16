Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı aile üyeleri şimdi ne yapıyor?

Neredeyse iki yılın ardından, FBI'nın yaptığı bir soruşturma, bu mesajların arkasındaki failin Lauryn'ın annesi Kendra Licari olduğunu ortaya koydu. Kendra Licari, daha sonra iki kez küçük yaşta birini takip etmek suçlamasıyla suçunu kabul etti ve 19 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra, Netflix belgeseline röportaj vermeyi kabul etti ve burada davranışlarını açıklamak için çeşitli gerekçeler sundu.

Credit: Netflix Tudum