Bir dönem ekranlara damga vuran Ferhunde Hanımlar'ın yıldızları şimdi ne yapıyor?
Türkiye televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ve bir dönemin en uzun soluklu günlük dizilerinden olan Ferhunde Hanımlar, 90’lı yılların sonlarında ve 2000’lerin başlarında evlerimizin adeta bir parçası haline gelmişti. Peki, o çok sevdiğimiz oyuncular şimdi ne yapıyor?
Unutulmaz dizi TRT'de ilk yayınlandığında Ferhune Hanım ve Kızları olan dizinin adı daha sonra Interstar'a geçince Ferhunde Hanımlar olarak değişti. 1993 yılında başlayan dizi 1999'a kadar devam etti. Sıcak hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran dizinin efsanevi oyuncu kadrosu, yıllar sonra da merak edilmeye devam ediyor. İşte Ferhunde Hanımlar oyuncuları...
Beyhan Saran (Ferhunde Hanım)
Dizinin hem adını taşıyan hem de ana karakteri olan Ferhunde Hanım, evin hem annesi hem de direğiydi. Usta oyuncu Beyhan Saran, dizinin bitiminden sonra da tiyatro sahnelerinde ve farklı televizyon projelerinde yer almaya devam etti. Saran, her zaman sanatına olan bağlılığıyla hatırlanan ve saygı duyulan bir isim oldu.
Şahap Sayılgan (Ferdag)
Dizide Ferhunde Hanım'ın eşi Ferdağ rolüyle izleyiciyi güldüren ve düşündüren Şahap Sayılgan, diziden sonra da başarılı oyunculuk kariyerini sürdürdü. Birçok farklı dizide ve projede rol alan Sayılgan, tiyatro alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekti.
Tamer Karadağlı
Dizideki akılda kalıcı rolüyle tanınan Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar'dan sonra Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri haline geldi. Özellikle "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Haluk rolüyle geniş kitlelere ulaşan Karadağlı, hem dizi hem de sinema filmlerinde kariyerine başarıyla devam etti.