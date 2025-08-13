Bir döneme damga vuran BBG yarışmacılarının şimdiki halleri
2001 yılında Türk televizyon ekranlarına damga vuran "Biri Bizi Gözetliyor" (BBG) yarışması, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir fenomendi. BBG'nin hafızalara kazınan yarışmacılarının son hallerini sizler için derledik.
"Biri Bizi Gözetliyor" (BBG) yarışmasında, yarışmacıların 24 saat boyunca evde kapalı kalması, kameralar önünde yaşadıkları aşklar, kavgalar ve dostluklar, Türkiye'de reality şov çağını başlatan ilk adımlardı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, o evin unutulmaz sakinlerinin nasıl değiştiği hâlâ merak konusu. İşte bir döneme damgasını vuran BBG yarışmacılarının şimdiki halleri...
BERRA
BBG evinin dikkat çeken isimlerinden Berra, bugünlerde yoga eğitmenliği yapıyor. Sağlık ve huzur dolu bir yaşam süren Berra, sosyal medyada da aktif.
ERAY
Bugün 49 yaşında olan Eray, şehir planlamacılığı yapıyor ve motor tutkunu olarak biliniyor. BBG evinden sonra hayatını daha sakin ve planlı bir şekilde sürdürüyor.
HÜLYA
58 yaşına gelen Hülya, bir dönem Barbie operasyonunda gözaltına alınmıştı. Şu an ne yaptığı konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, geçmişindeki olaylarla gündeme gelmişti.