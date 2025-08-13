Bir döneme damga vuran BBG yarışmacılarının şimdiki halleri

"Biri Bizi Gözetliyor" (BBG) yarışmasında, yarışmacıların 24 saat boyunca evde kapalı kalması, kameralar önünde yaşadıkları aşklar, kavgalar ve dostluklar, Türkiye'de reality şov çağını başlatan ilk adımlardı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, o evin unutulmaz sakinlerinin nasıl değiştiği hâlâ merak konusu. İşte bir döneme damgasını vuran BBG yarışmacılarının şimdiki halleri...