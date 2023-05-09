Bir Küçük Gün Işığı dizisi final mi yapıyor?

Pazartesi akşamları yayınlanan başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya'nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. NGM yapım imzalı dizi hakkında final kararı verildi

Final tarihi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Seray Kaya ve Berk Oktay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin 36'ncı bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

Geçen günlerde yurt dışı satışlarından dolayı dizinin yeni sezonda da devam edeceği söylentisi çıksa da diziyle ilgili alınan final kararı ekibe duyuruldu.

Kaya ve Oktay'ın yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Yılmaz Bayraktar, Güneş Hayat, Eda Özerkan, Beran Kotan, Gizem Ünsal, Yiğit Yapıcı, Cansu Senem, Nail Kırmızıgül, Melis Gürhan, Tuna Arman, Altan Erkekli, Armağan Oğuz ve Yıldız Kültür yer alıyor.