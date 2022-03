Bir markanın anatomisi: Gamze İleri

Yaşam alanlarının ruhuna dokunan, global dekorasyon trendlerini tek çatı altında toplayan ve kendini durmaksızın yenileyen bir markanın genetiğine odaklanıyoruz. Stil sahibi tavrı ve enerjisiyle tanıdık noktaları farklı dünyalara dönüştüren ROOM DIARIES, etkisi altındaki herkese güzel hisler yansıtabilme yeteneğine sahip. Tutkusunu başarılı bir girişime dönüştüren Gamze İleri ile tanıştıktan hemen sonra hayallerinizin peşine düşmeye hazır olun. Yol haritanız için ihtiyaç duyduğunuz kıvılcımı birlikte yakalıyoruz!

Röportaj: Baran Alışkan

KİM?

Gamze İleri

Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre Coca-Cola İçecek pazarlama departmanında çalıştım. Ardından, Londra’ya giderek University of Westminster’da pazarlama iletişimi yüksek lisansı yaptım. Yüksek lisansı bitirdikten sonra ise Londra’da moda sektöründe faaliyet gösteren United Clothing Group firmasında bir yıl kadar müşteri yöneticisi olarak çalıştım ve İstanbul’a döndüm. 2015 yılından bu yana, farklı sektörlerde varlık gösteren aile şirketlerimizin finans direktörü olarak görev yapıyorum. Son olarak, 2020 yılında ise ROOM DIARIES markasını kurdum.

NE?

‘ROOM DIARIES’ nedir, neler yapar?

ROOM DIARIES, bir ev dekorasyonu markası ve isminden de anlaşılacağı gibi ürünleriyle yaşam alanlarında biriktirilen ve akılda kalan deneyimleri, keyfi, mutluluğu ve güzel anıları sembolize ediyor. Markamın çizgisi ve ürünleriyle çok örtüşen bir isim olduğunu düşünüyorum. Renkli ve sıra dışı ürünleriyle ilham vermeyi ve fark yaratmayı amaçlayan; dokunduğu kişilerde mutluluk hissi uyandırmayı ve onlara yaşayan bir dünya sunmayı amaçlıyorum. Hem zamansız hem de sezonluk ithal ürünlere yer verdiğim seçkimde, herkesin kendinden bir parça bulabileceği farklı dekorasyon stillerine hitap etmeye ve çoğunlukla yurt dışında bulmaya alışık olduğumuz renkli ve dinamik ürünlerle koleksiyon oluşturmaya özen gösteriyorum.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Farklı ülkelere seyahat etmeyi, yeni mekanları ve markaları keşfetmeyi çok seviyorum. Ev dekorasyonu da benim her zaman keyif aldığım ve ilgi duyduğum bir alan olmuştur. Yurt dışı seyahatlerim sırasında hep ev dekorasyonu mağazalarını gezer, yeni trendleri, markaları ve lokal üreticileri yakından takip eder ve burada bulmakta zorlandığım parçaları alırdım. Sanırım o dönem, ‘burada neden hep aynı tarz ve çizgide, benzer ürünleri satan markalar var’ diye düşündüm. Yurt dışındaki renkli, eğlenceli, sezon trendlerine göre sürekli yenilenen markaları çok beğeniyorum. Ülkemizde de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için ROOM DIARIES markası ortaya çıktı.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Doğrusu her şey çok hızlı gelişti… Yalnızca ilgi duyduğum bir alan olan ev dekorasyonunu iş koluna dönüştürme fikrini ilk ortaya atan eşim oldu. Evimizi dekore ederken çoğu şeyi yurt dışından aldım veya orada yaşayan arkadaşlarımdan getirmelerini rica ettim. Bir gün yine sipariş vermek üzereyken eşim, “Neden burada bulmak istediğin ürünleri satacağın bir ev dekorasyonu mağazası açmıyorsun? Bence yapmalısın” dedi. Olur mu, olmaz mı diye düşünürken; kendimi fuarlarda ürün seçerken ve tedarikçi firma ziyaretleri yaparken buldum. Eşim cesaret vermese belki de sadece bir ilgi alanı olarak kalmaya devam edecekti.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Ne yazık ki pandemi sebebiyle uzun vadeli planlar yapmak ve hızlı aksiyon almak kolay olmuyor. Hepimiz bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz ve uyum sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyin yoluna gireceğini umarak; markamı yurt dışına taşımayı çok istiyorum. Halihazırda ihracat yapıyoruz; ama en büyük arzum yurt dışında kendi mağazamızı açmak.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

‘Başarı’ çok göreceli bir kavram. İş hayatımda çok zor ve kritik dönemlerden, doğru hamleler yaparak çıktım. Hepsi benim için iyi tecrübelerdi. Şu anki noktada kendimi başarılı kabul ediyorum. Hayallerin sonu yok ama markam özelinde, yurt dışında da marka bilinirliğim olduğunda hayallerimin bir kısmını gerçekleştirmiş olurum.

GAMZE İLERİ

Etkileyici bir film: The Intouchables (Can Dostum)

Başucu kitabım: Kürk Mantolu Madonna/Sabahattin Ali

Favori şarkı/albüm: Lighthouse/Patrick Watson

Rol modelim: Babam. İş hayatındaki azmi ve mükemmeliyetçiliği ile yardımseverliği bana her zaman örnek olmuştur. Yolumu kaybettiğimi düşündüğüm her an ona akıl danışırım.

Çalışma tarzım: Düzenli ve planlı bir yapım vardır. Tamamlanmamış bir işim varsa başka bir şeye odaklanamam. Bu yüzden ertelememeye, her şeyi zamanında yapmaya çalışırım. Oğlum 11 aylık ve evdeysem gün içerisinde mümkün olan tüm vaktimi onunla geçiriyorum. Akşamları o uyuduktan sonra ise sessizlikte çalışmak bana daha iyi geliyor. Böylece daha iyi odaklanabiliyorum.

Güzellik rutinim: Cilt temizliğine ve bakımına çok önem veririm ve düzenli peeling yaparım. Dönemsel olarak cilt bakımı ve cilt analizi yaptırarak kullandığım cilt bakım ürünlerini değiştiririm, aynı ürünleri uzun süreli kullanmam. SPF’li ürünleri tercih ederim ve tabii ki bol su içerim.

Stil ikonum: Leonie Hanne.

İmza aksesuarım: Küpelerim. Küpesiz asla dışarı çıkmam!

Benim rengim: Siyah.

Bir motivasyon cümlesi: “Gerçek bir keşif yolculuğu yeni yerler aramak değil, yeni gözlerle bakmaktır.” -Marcel Proust

Unutulmaz bir rota: Côte d’Azur.

*ROOM DIARIES ürünlerini roomdiaries.com’da ve ‘@room.diaries’ Instagram hesabında bulabilirsiniz.