Bir markanın anatomisi: Melissa Aras

Stil sahibi ve pratik bir çözümün anahtarı niteliğinde bir marka. Hareketin ön planda olduğu bir yaşam tarzına düzen getiren, favori aksesuarları mutlu eden ve kadife materyaliyle şık görünüme katkı sağlayacak bir misyona sahip. Markanın kurucusu Melissa Aras, kariyer yolculuğuna ‘düzene övgü’ niteliğinde yeni bir yol ekliyor ve yeni yolunda tecrübeleriyle birlikte yeteneklerini de hesaba katıyor. Bir sonraki girişimcinin ihtiyacı olan notları ise satır aralarında bulabilirsiniz. Yoksa, o kişi siz olabilir misiniz?

Röportaj: Baran Alışkan

KİM?

Melissa Aras

Keeso’nun kurucusu olmakla birlikte, aynı zamanda serbest olarak stil danışmanlığı yapıyorum. Modaya olan tutkumu besleyen tarafımda bu iş var. Orada da yine Keeso’da olduğu gibi amacım insanlara pratiklik sağlamak. Kapsül gardırop fikri önermek. Aslında Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunuyum. Yıllarca halkla ilişkiler sektöründe çalıştıktan sonra, hayalim olan stil danışmanlığına yöneldim. İstanbul Moda Akademisi’nde bunun üzerine bir eğitim aldım. Son beş yıldır aktif olarak stil danışmanlığı yapıyor ve iki yıldır kendi markam üzerine çalışıyorum.

NE?

‘Keeso’ nedir, neler yapar?

Keeso, Süryanice bir kelime, minik cep veya takı kutusu anlamına geliyor. Markaya ismini verirken kendimden bir parça katmak istedim ve Süryani kökenlerimden ilham aldım. Düzen tutkunlarına yardımcı olacak kadife kumaşlardan üretilmiş takı ruloları, gözlük ruloları ve el çantalarından oluşuyor. Seyahatlerde, evde, işte, okulda kısaca hayatın her alanında rahatlıkla kullanabileceğiniz aksesuar olma özelliğine sahip bir marka.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Kendimi bildim bileli hep bana ait ve beni yansıtan, başkalarına da ilham olacak ve onlara pratiklik sağlayacak bir ürün fikri geliştirmek istiyordum. Üretim aşamasını tamamladıktan sonra bazı alışveriş etkinlikleri ve kermeslere katıldım. Ürünleri her gören beğenileriyle beni cesaretlendirdi. Bunun gibi birçok olumlu tepkiyle karşılaştıktan sonraysa fikri geliştirmeye ve ürünleri çeşitlendirmeye karar verdim. Çantaların içindeki dağınıklığa son verecek gözlük ruloları ve ufak çantaları da koleksiyonuma eklemeye karar verdim. Koleksiyonu geliştirirken yaşamlarımızın minimal ve yalın dönüşümüne uygun bir çözüm sunmayı amaçladım.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Ben tam bir seyahat tutkunuyum. Tatile çıkarken veya iş seyahatlerinde mutlaka kompakt bir bavulla yola çıkarım. Her seyahatimde takılarımın birbirine dolanmasından, hepsini ayrı ayrı kutu ve keselere koymaktan çok yorulmuştum. Önce kendi hayatımı, sonra da benim gibi bu durumdan şikayetçi olan seyahatseverlere bir çözüm olarak bu fikri geliştirmek istedim. Aile mesleğimiz kuyumculuk olduğu için aslında takı rulosu fikrine çok da uzak değildim. Benzer bir mantıkta kullanılan ruloları kendime göre tasarlayarak üretmeye başladım. Üretim sürecinde en önemli konu ise kullanacağım materyaldi. Bu noktada takı ve mücevher için en uygun materyalin kadife olduğuna karar verdim.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Keeso’nun geleceği için çok heyecanlıyım. Aklımda yeni fikirler var. Öncelikle bir alışveriş çantası yapmak istiyorum. Ardından bavul içi keseleri ve erkeklere yönelik bir koleksiyon da kısa vadeli planlarım arasında. Hayalim Keeso’yu yurt dışına taşımak. Orada neler yapabileceğimi görmek istiyorum.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Daha yolun çok başındayım ve bu yolda öğrenecek çok fazla şeyim olduğunu düşünüyorum. Bu tarz işler zaman ve çok emek istiyor. Ben de sabırla kendi yolumda ilerliyorum. Bir gün yurt dışında ‘cool’ bir konsept mağazada Keeso’yu gördüğüm gün ‘bu iş tamamdır’ diyeceğim sanırım.

MELİSSA ARAS

Etkileyici bir film: I Origins

Başucu kitabım: Hermann Hesse/Siddhartha

Favori şarkım: Billie Holiday/Lady in Satin

Rol modelim: Diane von Fürstenberg

Çalışma tarzım: Tam bir gündüz insanıyım. Gün içinde durmaksızın çalışabilirim ama akşam olduğunda kafamı tamamen boşaltırım. Bu konuda tam bir Alman disiplinine sahibim.

Güzellik rutinim: Her sabah yüzümü doğal sabunla yıkarım ve nemlendirici kullanmayı asla ihmal etmem. Bare Minerals ürünleri vazgeçilmezim.

Stil ikonum: 90’ların süper modelleri.

İmza aksesuarım: Annemin bana hediye ettiği yüzükler ve Ray-Ban Wayfarer güneş gözlüğüm.

Benim rengim: Turuncu.

İlham kaynağım: Arkadaşlarım, seyahat ettiğim ülkeler ve biriktirdiğim yabancı moda dergilerim.

Bir motivasyon cümlesi: “Büyük şeylerin küçük başlangıçları vardır, bu yüzden küçük başlangıçları ertelemeyin!”

Unutulmaz bir rota: Rio de Janeiro ve Sidney tatillerimi unutamıyorum. Muazzam iki şehir!

*Keeso ürünlerini, shopier.com/keeso adresinde veya Atelier Harmonie mağazasında bulabilirsiniz.