Bir markanın anatomisi: Sinem Güven

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Sinem Güven kimdir?

Tek kişilik dev bir kadroyum. Up To You markasının hem kurucusu hem de kreatif direktörüyüm. İzmirliyim ve altı yıl boyunca profesyonel olarak basketbol oynadım. 1995’te Türkiye Güzellik Yarışması’nda güzellik kraliçesi seçildim; ardından modellik ve bir süreliğine oyunculuk yaptım. Sinem Güven, içine erkek çocuğu kaçmış bir kadın diyebiliriz aslında. Maskülen hobileri olan, motosiklet kullanan, ralli şampiyonluğu kazanan, mekanikle ilgilenmekten keyif alan biriyim. Aynı zamanda maskülen bir stilim vardır. Bu sayede kendimi daha dişi ve seksi buluyorum.

NE?

‘Up To You’ nedir, neler yapar?

Hayatı kolaylaştıran, neşen katan ve şans getiren; yanı sıra, enerjisini cömertlikle paylaşan bir markadır. Yayılmak, herkese dokunmak isteyen bir marka aynı zamanda Up To You. Suni deri veya vegan malzemeden üretilen portföy ve clutch çanta, kartlık, anahtarlık, telefon kılıfı ve köpek tasmalarını koleksiyonunda bulundurur. Şık bir hediye seçeneği olduğu kadar, günlük yaşamı kolaylaştıran bir yapısı da var. Koleksiyonlarda genellikle elde taşınan tasarımları seviyorum. Markanın ruhu bana ve çocuğuma şans getirdi. Dokunan herkese de bu şansı getirsin istiyorum.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Ben aslında mücevher işi yapıyordum. Bundan dört buçuk yıl önce kızıma lösemi teşhisi koyuldu. O sırada hayatımız durdu. Hastanede olduğumuz üçüncü gün, arkadaşım Didem Balık ziyarete gelirken kapıda “Allah’ım bu çocuk iyi olacaksa bana bir işaret ver” diyor. Tam o anda da eline bir yusufçuk konuyor. Hatta fotoğrafını da çekmişti o anın. Sonrasında tedavi sürecine devam ettik… Ardından ben yeniden üretime geçmek istedim. Çalışmak, üretmek istiyor ama ne yapacağımı bilmiyordum. Buna rağmen logom belliydi, yusufçuk. Sonrasında olaylar gelişti. Yetkin Başarır ile logomuzu tasarladık ve sıra isim bulmaya geldi. Yusufçuğu araştırmaya başladım; dişi ile erkeğin çiftleşmesi sonucunda erkek hayatını kaybediyor, ‘it’s up to you!’ yani. İlk koleksiyonumuzda vegan deri çalıştım ve yedi ayrı parçadan oluşuyordu. İki renk çalışıyordum ve o da bu isme ilham verdi. Markamla ilgili şöyle bir anı daha var; bir davet sırasında yemekte hikayesini anlatmaya başladım. Çantam yanımdaydı ve Serda Büyükkoyuncu’nun dikkatini çekti, logoyu çok beğendi. Hikayeyi anlatırken bir anda yusufçuk geldi ve ağzıma kondu. İki dakika boyunca yüzümde gezdi. Onun bana iki mesajı vardı; kızın iyi ve iyi kalacak, ikincisi ise bu marka başarılı olacak. Serda’nın Instagram profilinde de bu hikayeyi okuyabilirsiniz.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Yerinde duramayan biriyim, Yay burcuyum. Benim için üretmek çok önemli ve 19 yaşımdan beri çalıştım, ürettim ve birçok girişimim oldu. Modellik ve televizyonculuğun dışında hem de. Parayla ilişkim de ticaret tarafında değil, başlangıç aşamasında kendini çevirmesi yeterli benim için. Ürünlerimin en iyisi, kusursuz olmasını ve harika dikişlere, jilet gibi çalışan fermuara sahip olmasını isterim. Bu ürünlerin hepsi benim kişisel ihtiyaçlarımdan ilhamla ortaya çıktı. Yanımda taşımak istediklerimi muhafaza edebileceğim bir ihtiyacım vardı. Şıklığından ödün vermeden pratik bir yaşamı tercih ettiğim için tasarladım.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte hem markanızı hem de kendinizi nerede görüyorsunuz?

Kendi imkanlarıyla, kendi kazanıp yaşayan biriyim. Bir hayal kurduğumda hayata geçirebilmek ise çok kıymetli. Beni mutlu eden, heyecan yaratan meydan okuma bu benim için. Çok hırslı biri değilim ama çok çalışkanımdır. İsmimin güven verdiğini düşünüyorum ve bunun soyadımın ‘Güven’ olmasıyla da ilgisi yok bence. Bu dönemde yeni koleksiyonumuzu sunmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca, ürün gamına tekstili de eklemek de bir başka hayalim. Zor bir süreç olduğunu biliyorum ama bunun da kendi kendine gelişeceğini düşünüyorum. Bu markayı yurt dışında görmeyi ve herkesin sahip olmayı arzuladığı bir ürün olmasını isterim.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

İlk başarı sanıyorum ürünü alan kişinin mutlu olması ve bana bunu ifade etmesi. Sokağa çıktığımda daha fazla insanın elinde bu ürünleri görmek, işte başarı budur. İlk zamanlar arkadaşlarım bana jest olsun diye mi alıyor diye düşünüyordum… Tabii, dokuzuncuyu aldıklarında bunun böyle olmadığını anladım. Dev bir dijital ekranda logomu görmek ise hayallerimden bir diğeri mesela. Eminim her şey vakti geldiğinde, olması gerektiği gibi olacaktır

SİNEM GÜVEN

Etkileyici bir film: The Big Blue.

The Big Blue. Başucu kitabım: Zülfü Livaneli- Kaplanın Sırtında.

Zülfü Livaneli- Kaplanın Sırtında. Favori şarkı: Sezen Aksu-Şarkı Söylemek Lazım.

Sezen Aksu-Şarkı Söylemek Lazım. Günlük rutinim: Her sabah mutlaka spor ve ardından çivi gibi bir suyla soğuk duş.

Her sabah mutlaka spor ve ardından çivi gibi bir suyla soğuk duş. Stil ikonum: Cara Delevingne.

Cara Delevingne. İmza aksesuarım: Halka küpeler ve Up To You clutch’larım.

Halka küpeler ve Up To You clutch’larım. Benim rengim: Haki.

Haki. Çalışma tarzım: Disiplinli ve programlıyımdır. Mutlaka tarihlerle çalışırım. Üretim bitişinden iki hafta sonrası için tarih verir ve teslimat tarihinden önce teslim ederim. Benim için söz senettir.

Disiplinli ve programlıyımdır. Mutlaka tarihlerle çalışırım. Üretim bitişinden iki hafta sonrası için tarih verir ve teslimat tarihinden önce teslim ederim. Benim için söz senettir. İlham kaynağım: Yusufçuk.

Yusufçuk. Unutulmaz bir rota: Moğolistan ve Hong Kong.

*Up To You ürünlerine uptoyou.com.tr ve beymen.com web sitelerinden ulaşabilirsiniz.