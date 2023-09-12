Bir Youtube fenomeninin yükselişi ve sonra ortaya çıkan karanlık hikayesi

Utah'ta bir Ağustos sabahı 12 yaşındaki bir çocuk, bir komşunun evinin kapısını çaldı; yiyecek ve su istedi. Çocuk yakındaki bir evin penceresinden ayaklarında hala koli bandı varken kaçmıştı. Tutuklama kayıtlarına göre çocuk, yetersiz beslenme ve "iple bağlanmanın yol açtığı derin yaralar" nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Independent'ın haberine göre tüyler ürpertici bir 911 çağrısında komşunun çocuğu şöyle tanımladığı duyuluyor: “Bir deri bir kemik kalmış. Bacaklarının etrafında bant var. Aç ve susuz.”

Aynı evde bulunan diğer beş çocuk da bakıma alındı. 6 çocuk annesi Ruby Franke bu olayın ardından tutuklandı. Bu hafta kendisine altı adet ağır çocuk istismarı suçlamasıyla dava açıldı.

Çarpıcı olan bir kısım ise Ruby Franke'nin 2.3 milyondan fazla aboneye sahip bir Youtube kanalında milyonlarca kişiye ebeveynlik tavsiyeleri veriyor olmasıydı.

VİDEOLARI ELEŞTİRİ ÇEKMEYE BAŞLAMIŞTI

Bu tutuklama aslında bazı kişiler için şaşırtıcı olmadı. Çünkü son yıllarda onun anlattığı katı ebeveynlik tarzına yönelik eleştiriler vardı. Franke, platformdan para kazanan bir dizi aile vlog kanalının popülaritesinin arttığı 2015 yılında kurulan 8 Yolcu YouTube kanalının arkasındaki isimdi.

Videolarında ailesini evde eğitim görürken, yemek pişirirken, yemek yerken ve birlikte sohbet ederken gösteriyordu. Ancak bazı anlar tepki çekiyordu.

Bir videoda, oğullarına kavga etmeye devam etmeleri halinde "akşam yemeği yeme ayrıcalığını kaybedeceklerini" söylediği görüldü. Bir diğerinde, altı yaşındaki çocuğunun öğle yemeğini okula götürmeyi unuttuğu için aç kalması gerektiğini söyledi. Kameraya "Umarım kimse ona yiyecek vermez ve kimse müdahale etmez çünkü o zaman öğrenmeyecektir" dedi.

2020'de yayınladığı bir videoda, bir oğlunun kardeşine şakalar yaptıktan sonra yatak odasının yedi ay boyunca elinden alındığını ve bunun yerine puf üzerinde uyuduğunu açıkladı. Birçok izleyici olaydan rahatsız oldu. Binlerce imzanın toplandığı bir imza kampanyası başlatıldı ve çocuk koruma hizmetleri çağrıldı.

TAKİPÇİ SAYISI NEDEN ARTTI? UZMAN YORUMU

Eleştirilere rağmen Frankes'in otoriter ebeveynlik yaklaşımı devam etti. Aynı şekilde izleyici kitlesi de büyümeye devam etti. Uzmanlar, onun hızlı yükselişinin ebeveynleri radikal ve zararlı çözümler aramaya itebilecek modern kaygıyı yansıttığına inanıyor. Ebeveyn psikoloğu Dr. Maryhan Baker BBC'ye şunları söyledi: "Kendini kaybolmuş ve çaresiz hisseden ebeveynler için, özellikle sorunlu davranışlarla uğraşırken, aşırı teknikler çekici hale geliyor"

Çocuk gelişimi uzmanı Dr Siggie Cohen, Franke'ninki gibi aile vlog kanallarının insanların kendi ebeveynlik becerilerine ilişkin korkularını kullanabileceğini açıkladı: "Ebeveynler hata yapmaktan korkuyor ve onlara tüm sorumluluğun ve kontrolün elinde olduğunu düşündükleri birini arıyorlar."

Tartışmalar sonrası YouTube kanalında günlük videolar haftada iki veya üç videoya düştü, ardından silinene kadar hiç video yoktu. Ancak Ruby Franke sosyal medyada aktif olmaya devam etti ve Haziran 2022'de iş ortağı ve danışman Jodi Nan Hildebrandt ile ConneXions adında yeni bir tavsiye kanalı kurdu. Instagram'da hızla 300 binden fazla aboneye ulaştılar.

30 Ağustos'ta iki kadın Franke'nin oğlunun kaçmasının ardından gözaltında alındı. Günler sonra altı adet çocuk istismarıyla suçlandılar. Kız kardeşleri ortak bir açıklamada Franke'nin tutuklanmasının "gerçekleşmesi gerektiğini" yazdı ve daha önce çocukların iyiliği için sessiz kaldıklarını söyledi.

Ruby Franke ve Jodi Hildebrandt neyle suçlanıyor?

Independent'ın haberine göre Ruby Franke ve iş ortağı Jodi Hildebrandt, 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğun üç farklı şekilde ciddi şekilde yaralanmasına neden olmak veya buna izin vermekle suçlanıyor: Fiziksel yaralama, yaşamı tehlikeye sokan açlık veya yetersiz beslenme, ciddi duygusal zarara neden olarak.