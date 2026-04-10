Birkan Sokullu ve Kaan Mirac Sezen Netflix'in yeni “Palas Pandıras” dizisinde buluşuyor

Netflix, yerli yapımlarına spor temalı yeni bir dizi eklemeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, daha önce "İstanbul Ansiklopedisi" dizisiyle dikkat çeken ödüllü yönetmen Selman Nacar, bu kez bir gençlik ve basketbol hikayesi olan "Palas Pandıras" için kamera arkasına geçiyor.



Kuyu Film imzası taşıyan projenin çekimlerine mayıs ayı içerisinde başlanması planlanıyor. Toplam 8 bölümden oluşacak dizi, profesyonel kariyerini noktalamış eski bir basketbolcu olan Levent ve koçluğunu yaptığı lise takımının etrafında gelişen olayları konu alıyor.



KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER



Kadroda yer alacak isimler ve canlandıracakları karakterlere dair detaylar netleşmeye başladı. Dizinin merkezinde yer alan eski basketbolcu ve lise takımı koçu Levent karakteri için başarılı oyuncu Birkan Sokullu ile imza aşamasına gelindi. Takımın en dikkat çeken üyelerinden biri olan, sürekli başını belaya sokan ve fevri yapısıyla tanınan Mete karakterini ise Kaan Mirac Sezen canlandıracak. Hikaye, bu iki farklı karakterin basketbol sahasındaki çatışmaları ve gelişen ilişkileri etrafında şekillenecek.

SENARYO VE TEKNİK EKİP



Senaryosu Selman Nacar ve Alsem Roidi tarafından kaleme alınan dizi; lise yıllarının dinamizmini basketbol sahalarının heyecanıyla birleştirirken, bir yandan da karakterlerin büyüme sancılarını ve saha dışındaki yaşamlarını odağına alıyor. Prodüksiyon süreci devam eden "Palas Pandıras" için geri kalan oyuncu kadrosunu belirleme çalışmaları sürüyor.