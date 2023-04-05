Başrollerinde Melisa Sözen'in oynadığı dizi, yazar Perihan Mağden'in aynı adlı romanının serbest bir uyarlaması olarak öne çıkan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi Netflix'te açılış yaptığı ilk üç günde dünya genelinde en çok izlenen diziler arasına girdi. Dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak konusu oldu. Yanıtına birlikte bakalım...

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi 2. sezonu olacak mı?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kitap uyarlaması olan diziyi bir sezon olarak planladıklarını belirten 1441 Productions’ın patronu İrfan Şahin “Şimdilik 2. sezon için bir planımız yok” dedi. “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” dizisinin Kapadokya ve Antalya’da çekilen görüntüleri de çok beğenildi. Dizinin görüntü yönetmenliğine Gözde Koyuncu ve Burak Kambir imza attı.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne oyuncuları

Dizinin başrollerini Melisa Sözen ve Eylür Tumbar paylaşırken onlara Birand Tunca, Kubilay Tunçer, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Hakan Boyav, Musa Uzunlar, Hakan Emre Ünal ve Başak Daşman eşlik ediyorlar.