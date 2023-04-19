Netflix, 10-16 Nisan haftasının izlenme sayılarını açıkladı. Verilere göre, 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisi ve "Aaahh Belinda" filmi bir kez daha Top 10'a girdi. 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'nin Netflix'teki izlenmesi 75 milyon saati geçti.

Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, 24 Mart'ta izleyiciyle buluştuktan sonra ilk 3 günlük performansıyla 19 milyon 410 bin saat izlenerek listeye 3'üncü sıradan giriş yapmıştı. İkinci haftasında izlenmesini 35 milyon 890 bin saate çıkardı ve 1'nci sıraya yükseldi.

Üçüncü haftasında 13 milyon 230 bin saat izlenen dizinin 24 günlük toplam izlenmesi 75 milyon 90 bin saate çıktı. Gökçen Usta ve Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Erhan Kurtulan yazdı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Sözen ve Eylül Tumbar'ın yanı sıra Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar ve Hakan Boyav bulunuyor.