Black Adam konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Senaryosunu Adam Sztykiel, Rory Haines ile Sohrab Noshirvani'nin yazdıkları ve yönetmen koltuğunda da Katalan sinemacı Jaume Collet-Serra'nın oturduğu "Black Adam'', Bilim Kurgu, Aksiyon ve Fantastik tarzla ilgilenen sinemaseverleri oldukça heyecanlandırdı. İşte çok konuşulan 'Black Adam' filminin ayrıntıları...

BLACK ADAM FİLMİ KÜNYESİ

Yönetmen Jaume Collet-Serra

Senarist Adam Sztykiel

Senarist Rory Haines

Orijinal karakterleri yaratan C.C. Beck

Senarist Sohrab Noshirvani

Orijinal karakterleri yaratan Bill Parker (VI)



BLACK ADAM FİLMİ KONUSU

Black Adam, antik tanrıların kudretine denk özel güçler kazanan ve binlerce yıl tutsak kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan anti-kahraman Black Adam’ın hikayesini konu ediyor. 5000 yıl önce Black Adam, antik tanrıların güçlerine sahip olur. Hapis kaldığı mezarından kurtulduktan sonra Black Adam, daha önce benzeri görülmemiş adalet biçimini modern dünyaya uygulamak için harekete geçer.

BLACK ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Dwayne Johnson - Rolü : Black Adam / Teth Adam

Aldis Hodge - Rolü : Hawkman / Carter Hall

Pierce Brosnan - Rolü : Dr. Fate / Kent Nelson

Noah Centineo - Rolü : Al Rothstein / Atom Smasher

Sarah Shahi - Rolü : Adrianna Tomaz

Quintessa Swindell - Rolü : Maxine Hunkell / Cyclone

Marwan Kenzari - Rolü : Ishmael / Sabbac / King Ahk-Ton

Bodhi Sabongui - Rolü : Amon Tomaz

BLACK ADAM FİLMİ FRAGMANI

AMERİKA'DA ZİRVEDE: GİŞE HASILATI 138 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Dwayne Johnson başrollü DC filmi "Black Adam" vizyondaki üçüncü haftasında da Amerika gişesinde zirvedeki yerini korudu. Hafta sonunda 18.5 milyon dolar kazanan filmin toplam hasılatı 138 milyon dolara ulaştı. Filmin dünya çapındaki kazancı ise 320 milyon dolara yaklaşıyor.