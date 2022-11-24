Black Adam konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Dwayne Johnson başrollü DC filmi "Black Adam" vizyondaki üçüncü haftasında da çok konuşulmaya devam ediyor. Peki, Black Adam konusu nedir? Oyuncuları kimler? Senarist ve yönetmeni kim? İşte yanıtı...
Senaryosunu Adam Sztykiel, Rory Haines ile Sohrab Noshirvani'nin yazdıkları ve yönetmen koltuğunda da Katalan sinemacı Jaume Collet-Serra'nın oturduğu "Black Adam'', Bilim Kurgu, Aksiyon ve Fantastik tarzla ilgilenen sinemaseverleri oldukça heyecanlandırdı. İşte çok konuşulan 'Black Adam' filminin ayrıntıları...
BLACK ADAM FİLMİ KÜNYESİ
Yönetmen Jaume Collet-Serra
Senarist Adam Sztykiel
Senarist Rory Haines
Orijinal karakterleri yaratan C.C. Beck
Senarist Sohrab Noshirvani
Orijinal karakterleri yaratan Bill Parker (VI)
BLACK ADAM FİLMİ KONUSU
Black Adam, antik tanrıların kudretine denk özel güçler kazanan ve binlerce yıl tutsak kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan anti-kahraman Black Adam’ın hikayesini konu ediyor. 5000 yıl önce Black Adam, antik tanrıların güçlerine sahip olur. Hapis kaldığı mezarından kurtulduktan sonra Black Adam, daha önce benzeri görülmemiş adalet biçimini modern dünyaya uygulamak için harekete geçer.
BLACK ADAM FİLMİ OYUNCULARI
- Dwayne Johnson - Rolü : Black Adam / Teth Adam
- Aldis Hodge - Rolü : Hawkman / Carter Hall
- Pierce Brosnan - Rolü : Dr. Fate / Kent Nelson
- Noah Centineo - Rolü : Al Rothstein / Atom Smasher
- Sarah Shahi - Rolü : Adrianna Tomaz
- Quintessa Swindell - Rolü : Maxine Hunkell / Cyclone
- Marwan Kenzari - Rolü : Ishmael / Sabbac / King Ahk-Ton
- Bodhi Sabongui - Rolü : Amon Tomaz
BLACK ADAM FİLMİ FRAGMANI
AMERİKA'DA ZİRVEDE: GİŞE HASILATI 138 MİLYON DOLARA ULAŞTI
Dwayne Johnson başrollü DC filmi "Black Adam" vizyondaki üçüncü haftasında da Amerika gişesinde zirvedeki yerini korudu. Hafta sonunda 18.5 milyon dolar kazanan filmin toplam hasılatı 138 milyon dolara ulaştı. Filmin dünya çapındaki kazancı ise 320 milyon dolara yaklaşıyor.