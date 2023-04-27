Black Mirror 6. sezonu ile geri dönüyor! İlk fragman yayınlandı

İlk olarak Aralık 2011’de İngiliz Channel 4 kanalında yayınlanmaya başlayan dizi, Netflix’in 2015’te yayın haklarını almasıyla yeni bölümlerine akış platformunda devam etmiş ve tüm dünyadan izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Netflix’te yayınlanan teknoloji distopyası 'Black Mirror' dizisinin altıncı sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

6. sezon Haziran ayında

Dizinin yeni sezonunun Haziran ayında yayınlanacağı açıklandı.

Black Mirror is BACK! Season 6 is coming this June. pic.twitter.com/AQmoO4N40A — Netflix (@netflix) April 26, 2023

Yeni sezonla ilgili konuşan dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, "Kısmen bir meydan okuma olarak, kısmen de hem benim hem de izleyiciler için işleri taze tutmak amacıyla, bu sezona ne beklemem gerektiğine dair bazı temel varsayımlarımı kasıtlı olarak değiştirerek başladım. Sonuç olarak, bu kez, daha tanıdık Black Mirror mecazlarının yanı sıra, 'bir Black Mirror bölümünün' ne olduğuna dair parametreleri esnetmek için, daha önce dizinin asla yapmayacağına yemin ettiğim bazıları da dahil olmak üzere birkaç yeni unsurumuz var. Hikâyelerin hepsi ton olarak hala baştan sona Black Mirror; ancak bazı çılgın değişimler ve her zamankinden daha fazla çeşitlilik söz konusu" de

Bu sezon oyuncu kadrosunda; Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz gibi güçlü isimler var.