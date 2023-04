Black Mirror 6. sezonu ile geri dönüyor! İlk fragman yayınlandı

İlk olarak Aralık 2011’de İngiliz Channel 4 kanalında yayınlanmaya başlayan dizi, Netflix’in 2015’te yayın haklarını almasıyla yeni bölümlerine akış platformunda devam etmiş ve tüm dünyadan izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Netflix’te yayınlanan teknoloji distopyası 'Black Mirror' dizisinin altıncı sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

Dizinin yeni sezonunun Haziran ayında yayınlanacağı açıklandı.

Black Mirror is BACK! Season 6 is coming this June. pic.twitter.com/AQmoO4N40A