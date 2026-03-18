Bora Akkaş Yeraltı dizisine mi katılıyor?
NOW TV’nin reyting rekortmeni yapımı Yeraltı'nın başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ile eş zamanlı ve benzer içerikte bir paylaşım yapan Bora Akkaş, "Dizinin kadrosuna mı dahil oluyor?" sorularını akıllara getirdi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Bora Akkaş, en son Veliaht dizisiyle ekranlara gelmişti. Akkaş, son olarak yayınladığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yeraltı dizisinin başrol oyuncusu olan Uraz Kaygılaroğlu ile benzer paylaşımları yapan Bora Akkaş'ın kadroya dahil olacağı iddia edildi.
İkilinin aynı pozu vermesinin nedenleri arasında yeni filmleri olduğu için aynı karavana sahip olabilecekleri iddia edildi.
Veliaht kadrosundan ayrılmasının ardından Bora Akkaş, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yapmıştı:
"İyi koştuk ama. Bu rolü deli gibi istedim. Zafer’i oynamayı Veliaht’ı iliklerime kadar sevdim. Birlikte çalışmayı çok özleyeceğim bütün arkadaşlarımı Kars’ta bıraktım. Bana inanan, dizimizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lo sientooo Zafeer."