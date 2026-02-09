Brad Pitt, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ filmindeki karakterine geri dönüyor: ‘The Adventures of Cliff Booth'tan fragman yayınlandı

David Fincher imzalı 'The Adventures of Cliff Booth', Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak. Quentin Tarantino’nun 'Once Upon a Time in Hollywood' filmindeki evreni genişleten ve David Fincher tarafından yönetilen yeni proje, Super Bowl LX sırasında sürpriz bir şekilde izleyicilere tanıtıldı. Pazar gecesi gerçekleşen organizasyonun ilk çeyreğinde, Netflix yapımı filmden yaklaşık bir dakikalık bir fragman yayınlandı.





'CLIFF BOOTH' GERİ DÖNÜYOR



Fragmanda Brad Pitt, kendisine Oscar kazandıran Cliff Booth karakterine geri dönüyor. Booth fragmanda şu ifadeyi kullanıyor: “Pek çok yeteneğe sahip değilim ama iyi bir hikayenin yoluna çıkılmaması gerektiğini bilecek kadarını biliyorum.”



Senaryosu Tarantino’ya ait olan film, 2019 yapımı orijinal filmde Rick Dalton’ın dublörü olarak tanıdığımız Cliff Booth’un sonrasına odaklanıyor. Hikaye, kronolojik olarak ilk filmin daha ilerisindeki bir zaman diliminde geçiyor. Filmin geniş oyuncu kadrosunda Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Timothy Olyphant, Scott Caan, Holt McCallany ve Peter Weller gibi isimler yer alıyor. Henüz kesin bir vizyon tarihi belirtilmese de fragman, filmin yakında yayınlanacağını duyurdu.





QUENTIN TARANTINO: "HARİTALANDIRILMAMIŞ BÖLGEDE OLMALIYIM"



Tarantino, senaryosunu yazdığı bu projeyi yönetmeme kararını, kariyerinin 10. ve son filminin bir devam filmi olmasını istememesiyle açıklamıştı. Ünlü yönetmen, Ağustos 2025’te katıldığı bir podcast yayınında süreci şu sözlerle aktarmıştı: “Bu senaryoya bayılıyorum ama yine daha önce yürüdüğüm topraklarda yürüyorum. Bu beni bir nevi heyecansız bıraktı. Bu son filmde, ne yaptığımı yine bilmemem lazım. Haritalandırılmamış bir bölgede olmalıyım."







