Brieflyart, Ali Atmaca’nın “Opus 39” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor

Brieflyart Galeri 16 Mart - 21 Nisan 2023 tarihleri arasında Ali Atmaca’nın “Opus 39” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Nilgün Yükselin yaptığı sergide Atmaca, müziğin ritmini resimle buluşturuyor. Çizgilerin içinden çıkarak boşlukta devinen müzisyen göndermeleri, boşluğun çoğalıp figürün yitişiyle görüntünün sese dönüşmesine işaret ediyor.

Mimari mekanla bizzat resmin mekanının birleştiği sergi, aynı zamanda boşluğun irdelenmesine de dönüşüyor. Mekanı dolduran yapıt, yapıtı dolduran renk, çizgi, form; mekanda bedenin; yapıtta gözün devinimi için kalan boşluk ve boşluğu saran ses, sonsuzda yankılanan bir espasa dönüşüyor.

Atmaca’nın üretiminde hep var olagelen müziksel tavır, bu kez sanatsal kariyerinin uğraklarından müzisyenlerle birleşerek yeni bir sentezin oraya çıkmasını sağlıyor. Yapıtlar, sadece temsili olanı değil, renk ve formla bütünleşen ezgiyi; sesin, görüntüyle ifade edilişini pür bir dille aktarırken izleyiciyi sanatçının müzikle devinimine de ortak ediyor.