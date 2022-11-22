Bu 10 cümle ve 3 davranış sizi kibirli ve güveni eksik gösterebilir

İnsanların kendinden emin ve yetenekli olduğunu düşünmelerini istiyorsun, ama bir şekilde, güvensizlikten kaynaklanan bir kibir duygun olabilir ve bazı noktalarda sen değil egon konuşur. Peki hangi cümleler senin kibrini ve güvensizliğini ortaya koyar?

Kathy ve Ross Petros'un bu konuda önerileri var. CNBC'ye yazdıkları makalede "NPR’nin ödüllü podcast’i “Yanlış Diyorsunuz” un kelime uzmanları ve sunucuları olarak, kendinden emin görünmekle kibirli ve güvensiz görünmek arasındaki o ince çizgiyi aşmanıza yardımcı olacak yollar bulduk" diyorlar.

Ve kullanılmasını önermedikleri 10 cümleyi şöyle sıralıyorlar:

1. “Övünmek istemem ama…”

Bu cümleyle bir açıklama oluşturan kişiler, otomatik olarak böbürlenmek üzere olduklarının sinyalini verir, bu da dinleyicileri kapatır. Artı, böbürlenmek narsisistik davranışın ayırt edici özelliklerinden biri olduğu için, aslında kendinden emin görünmüyorsun, sadece kendinle dolusun.

2. “Bunu zaten biliyordum ...” (veya “Bunu herkes bilmiyor mu?”)

Senaryo: Bir iş arkadaşınız size bir şey açıklıyor ve siz şöyle yanıtlıyorsunuz: “Elbette. Bunu zaten biliyordum.” Bu yanıtın sizi bilgili gösterdiğini düşünebilirsiniz, ancak aslında küçümseyici ve kibirli görünüyor. Basit bir “teşekkür” veya “evet”, birinin açıklamasına yanıt vermenin daha iyi bir yoludur.

3. “Oldukça eminim…”

Bir şeylerden emin olmak iyidir, ancak aşırıya kaçmayın, özellikle de gerçekten emin değilseniz. Araştırmalar , narsistlerin “belki”, “tahmin” gibi kelimeleri nadiren kullandıklarını gösteriyor. Bir şeyi bilmediğinizi söyleyecek kadar kendinize güvenmek, muhakemenize güvenmeyi başlatmanın en iyi yolu olabilir.

4. “Alınma ama...”

Bu hemen düşmanca bir konuşma başlatır: Açıkça birisini rahatsız edebilecek bir şey söylemek üzere olduğunuzu belirtiyorsunuz. Başkalarını eleştirme yetkisine sahip olduğunuzu düşünüyormuş gibi konuşmanız size hiçbir arkadaş kazandırmaz.

5. “Ben”i (ya da “beni) aşırı kullanmak

İnsanların “ben” kelimelerini çokça duyduklarında, sizin bencil veya narsist olduğunuzu düşünme ihtimalleri çok yüksektir. Araştırmalar , insanların “biz” ve “ekibimiz” gibi kapsayıcı kelimeler kullanan kişiler hakkında daha olumlu hissettiklerini gösteriyor.

6. “Ah, sadece şaka yapıyorum!”

Rahatsız edici bir yorumun veya eleştirinin ardından "şaka yapıyorum” diyere kimseyi kandırmış olmuyorsunuz. Karşındaki kişiye hakaret ediyorsun. İlk etapta bu tarz bir şey söylememek daha iyidir.

7. “Bunu muhtemelen bilmiyorsunuz ama…”

Bu cümlenin dinleyiciyi rahatsız etmesi pratik olarak garantidir. Yine, diğer kişinin bilgisini veya yeteneklerini küçümsüyorsunuz. Bilgi paylaşmak istiyorsanız bu tür beyanlar olmadan söyleyebilirsiniz.

8. “Bununla ilgili sorun yaşamana şaşırdım. O kadar kolay ki!”

Belki birisinin bir şeyi yapamamasına veya anlayamamasına gerçekten şaşırıyorsunuz ve belki de bunun gerçekten çok kolay olduğunu düşünüyorsunuz . Ancak bunu yüksek sesle söylemek, yalnızca her şeyi bilen biri gibi görünmenizi sağlar.

9. “Anlamıyorsun.”

Araştırmalar, narsistlerin fikirlerinin doğru olmayabileceğini nadiren kabul ettiğini ve bu tür bir ifadenin insanların sizin de öyle olduğunuzdan şüphelenmesine yol açabileceğini gösteriyor.

10. “Ben senin yerinde olsaydım, ben ….”

Bu, yardımcı olmak yerine kibirli görünmenize neden olabilecek başka bir “en iyisini ben bilirim” ifadesidir. Tavsiye vermek istiyorsanız, “Denediniz mi...?” ya da “Ya…?

İNSANLARI KAPATAN 3 İLETİŞİM KALIBI

Kibirli görünmemek için hangi 3 davranışı sergilememelisiniz? Makale yazarları rahatsız edici 3 iletişim hatasını da şöyle sıralıyor:

Sürekli söz kesmek

İnsanlar konuşurken sözünü kesmek kabalıktır. Belki de neden bahsettiklerini bildiğinizi kanıtlamak için can atıyorsunuz; ya da sürekli araya girmeniz, ek yapmanız gerektiğini düşünüyor ama karşınızdakinin bitirmesini beklemiyorsunuz.

Genel olarak çok konuşmak

Konuşarak bir sohbete hükmetmek sizi bir uzman gibi göstermez. Kendi sesinize, görüşlerinize ve fikirlerinize aşırı düşkün gibi görünmenizi sağlar.

Her şeyin sizinle de ilgili olması

Bir meslektaşınız tükenmiş hissettiğinden bahsediyor ve siz hemen son zamanlarda kendinizi ne kadar tükenmiş hissettiğinizden bahsetmeye başlıyorsunuz. Bu çok itici bir durumdur eğer karşınızdaki insanın problemi varsa hemen kendinizin problemlerinden bahsetmek yerine önce onun problemlerinden konuşmalısınız.

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