Bu 3 özellik aslında içe dönük çocukları çok başarılı yapabilir

Çok satan kitapların yazarı Susan Cain, ebeveynlerin çocuklarında bir sorun olduğunu düşünmelerine neden olabilecek özelliklerden bazılarının aslında başarılı yetişkinler için “gizli süper güçler” olabileceğini söylüyor.

2020′de yayınlanan bir çalışmaya göre dünyadaki insanların yaklaşık %56,8′i kendini içe dönük olarak tanımlıyor. Ancak içedönüklük aslında çocukluklar için o kadar da kötü olmayabilir. Peki, neden? CNBC'deki makalede şu yorumlar var:

Liderlik

Geleneksel lider modellerine dışa dönük kişilere konuşkan ve cesur gözüyle bakılır. Ancak Cain, liderliğin “son derece sosyal olmayı veya dikkat çekmeyi” gerektirmediğini yazdı. Bunun yerine, gerçek liderlerin “fikirleri ve dünyaya yeni bakış açılarını geliştirme veya bir grup insanın durumlarını iyileştirme arzusuyla motive edildiğine” inanıyor.

Bu, “sessiz liderlerin” açık sözlü liderlerle aynı etkiye sahip olabileceği anlamına gelir. Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffet ve Mark Zuckerberg dünyanın en zengin ve en güçlü insanlarından bazıları ve hepsi de içedönük olduklarını iddia ediyorlar.

Dinleme

Cain, kitabının girişinde, çocukken kendisine sürekli sorulan bir soruyu paylaşıyor: “Neden bu kadar sessizsin?” İnsanlar onun sessizliğinin bir rahatsızlık ya da öfke belirtisi olduğunu varsaydı. Aslında sadece dinliyor ve çevresini gözlemliyordu.

Dinlemek, hayatın temel sosyal becerilerinden biridir. Cain, içedönüklerin en iyi dinleyiciler olduğunu söylüyor. “Derin, kişisel ilişkiler kurma konusunda uzmanlaşıyorlar. Bu özellikler sizi güçlü bir lidere dönüştürebilir" diyor.

McGill Üniversitesi profesörü Karl Moore 2021 Harvard Business Review makalesinde, “Hevesli dinleyiciler olarak içedönükler, bazı dışadönüklerin gözden kaçırabileceği bilgileri yakalayabilir" diyor.



Bağımsızlık

İçedönükler en iyi çalışmalarını kendi başlarına yaparlar, en iyi fikirlerini kendi başlrına bulurlar. Cain, "İçedönüklerin olağanüstü bir bağımsız olma yeteneği vardır" diyor.