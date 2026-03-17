Bu akşam ABİ dizisi var mı? ABİ dizisi yeni bölüm saat kaçta?
ABİ dizisi, her hafta olduğu gibi bu salı da arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin takipçileri, "Bu akşam ABİ dizisi var mı?" ve "ABİ yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Mart 2026 Salı gününe dair merak edilen tüm detaylar…
Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi Salı akşamlarının en sevilen projeleri arasında yer alıyor. ABİ dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle adından söz ettiren ABİ dizisi, bayram haftasına girilmesiyle birlikte ekran macerasına devam eden yapımlar arasında yer alıyor.
ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM
Büyük bir heyecanla beklenen ABİ dizisi 17 Mart 2026 Salı 20:00'de ekranlardaki yerini alacak.
Genellikle bayramlar ve yılbaşı tatillerinde kanallar ve diziler, reklam bütçelerindeki azalma ve izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle yayına 1-2 hafta ara veriyor.